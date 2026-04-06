Не огурцы, а хит сезона 2026: урожай дают через 45 дней, плоды без горечи – семена еще есть в продаже

Сорт огурцов «Зозуля F1» пользуется высокой популярностью среди аграриев благодаря своей урожайности, неприхотливости и превосходным вкусовым качествам. Этот раннеспелый гибрид обеспечивает получение первого урожая уже через 42–45 дней после посева.
Плоды характеризуются ровной формой, насыщенным зеленым цветом, тонкой кожицей и отсутствием горечи. Длина огурцов составляет от 14 до 24 см. Они идеально подходят для употребления в свежем виде и консервации.
«Зозуля F1» демонстрирует высокую устойчивость к основным заболеваниям, включая мучнистую росу и кладоспориоз, что способствует получению стабильно высокой урожайности до 20 кг с одного квадратного метра. Данный гибрид успешно культивируется как в открытом грунте, так и в тепличных условиях. Дополнительным преимуществом является компактный габитус кустов со слабым ветвлением, что значительно упрощает уход.
Для достижения раннего урожая рекомендуется выращивание огурцов «Зозуля F1» рассадным способом. Семена высевают в рыхлый и питательный субстрат на глубину 1,5–2 см, поддерживая оптимальный температурный режим.
После появления всходов рассаду следует разместить в условиях достаточного освещения. За две недели до предполагаемой высадки в грунт рекомендуется начать процесс закаливания, постепенно адаптируя растения к условиям их будущего произрастания.
"Сажаю этот сорт уже лет 10, и всегда радуюсь урожаю. Даже в неудачное лето он дает столько плодов, что приходится раздавать соседям", – пишет дачница из Твери Милена Львовна.
