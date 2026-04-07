Цепные мосты, построенные в 1853 году: уникальное сооружение в российской провинции — где находится переправа Полезное
В апреле обрежьте вишню так – и грибок ринется прочь: как спасти дерево от монилиоза Полезное
Санкт-Петербург чистит улицы от машин: как город борется с заброшенным автопарком Город
Не клумба, а рубиновый ковер: какие красные однолетники должны быть на каждом участке - краше роз и пионов Полезное
Почему Невский район получил такое название? Вопросы о Петербурге
Стихия на Ладоге грозит гибелью малышам-нерпам: петербуржцев призывают не трогать детёнышей

Опубликовано: 7 апреля 2026 00:00
 Проверено редакцией
Стихия на Ладоге грозит гибелью малышам-нерпам: петербуржцев призывают не трогать детёнышей
Стихия на Ладоге грозит гибелью малышам-нерпам: петербуржцев призывают не трогать детёнышей
Global Look Press / Sergei Zaitsev / Russian Look
7 и 8 апреля на Ладоге разгуляются ветра. 

Сильные ветра на Ладоге могут погубить детёнышей нерп. Жителей Петербурга проинформировали, как помочь беспомощным животным.

В пресс-службе ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга сообщили, что 7 и 8 апреля на Ладожском озере ожидаются шквалистые ветры. Лёд начнёт ломаться, и некоторых нерп прибьёт к юго-западному берегу.

Молодые ладожские кольчатые нерпы пока не расстались с матерями и нуждаются в их молоке. Шторм способен разлучить малышей с мамами насильно, что приведёт к их гибели без timely вмешательства человека.

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы подчёркивают: подходить, трогать или кормить маленькую нерпу нельзя.

Лучше позвонить в Фонд по номеру +7 (812) 699-23-99 и передать координаты, где нашли детёныша.

Автор:
Юлия Аликова
