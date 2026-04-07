Стихия на Ладоге грозит гибелью малышам-нерпам: петербуржцев призывают не трогать детёнышей

Сильные ветра на Ладоге могут погубить детёнышей нерп. Жителей Петербурга проинформировали, как помочь беспомощным животным.
В пресс-службе ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга сообщили, что 7 и 8 апреля на Ладожском озере ожидаются шквалистые ветры. Лёд начнёт ломаться, и некоторых нерп прибьёт к юго-западному берегу.
Молодые ладожские кольчатые нерпы пока не расстались с матерями и нуждаются в их молоке. Шторм способен разлучить малышей с мамами насильно, что приведёт к их гибели без timely вмешательства человека.
Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы подчёркивают: подходить, трогать или кормить маленькую нерпу нельзя.
Лучше позвонить в Фонд по номеру +7 (812) 699-23-99 и передать координаты, где нашли детёныша.