Салат "Королевский": нежный и вкусный – готовится за 7 минут, съедается за 1 – неожиданное сочетание ингредиентов

Опубликовано: 7 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Рецепт необычного, но очень вкусного салата "Королевский"

Кулинарный эксперт Оксана Пашко поделилась рецептом салата "Королевский". Готовится буквально за 7-10 минут, получается настолько нежным и вкусным, что исчезает со стола за 1 минуту. Необычное сочетание ингредиентов покорит даже привередливых гурманов. Такое блюдо подойдет как для повседневного, так и для праздничного меню.

Что потребуется:

  • крабовые палочки – 200 граммов;
  • апельсин – 1 шт.;
  • яйцо – 3 шт.;
  • консервированная кукуруза – половина банки;
  • зубчик чеснока – 1 шт.;
  • петрушка – небольшой пучок;
  • соль – 1 щепотка или по вкусу;
  • майонез или сметана – 100 граммов.

Как приготовить:

Первым делом нужно отварить яйца. Тем временем нарезать крабовые палочки кубиками. С апельсина срезать кожуру вместе с белой пленкой, затем нарезать дольки вдоль пленок: должна остаться только апельсиновая мякоть. Ее следует накрошить небольшими кусками.

Петрушку мелко порубить ножом. Сварившиеся яйца нарезать кубиками. В глубокую миску отправить крабовые палочки, апельсины, яйца и половину банки консервированной кукурузы, предварительно слив с нее жидкость. Сверху все посыпать зеленью и выдавить зубчик чеснока.

Затем салат нужно посолить, заправить майонезом или сметаной. Перемешать и подать к столу. Блюдо получится необычным и очень вкусным. Покорит гостей с первой ложки. Если заправить салат сметаной, то он будет более нежным, а если майонезом, то – сытным.

Автор:
Ольга Зайцева
