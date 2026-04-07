Посёлок-призрак на Камчатке: Имел 3 названия, в 1996 был закрыт - почему это произошло

Информация о заброшенном населённом пункте Финвал.

Мало кто знает о населённых пунктах, которых даже на картах длительное время не было, они считались засекреченными, потому вместо названия имели цифровой код, приставленный к названию ближайшего областного центра.

О населённом пункте-призраке на Камчатке рассказывают на портале Forbes. Информация способна удивить даже опытных туристов.

Речь идёт о посёлке Финвал недалеко от Петропавловска-Камчатского. Также он назывался Бечевинка по названию бухты неподалёку, а во время засекреченности носил "имя" Петропавловск-Камчатский-54.

В посёлке жили сотрудники базы военных кораблей и их семьи. До ближайшей "земли" можно было добраться только на корабле, который ходил всего 1 раз в неделю, потому люди были фактически отрезаны от остального мира.

Образован Финвал был в 1960-м году, в то время активно шли засекреченные разработки, закрытых городов было много по всему СССР. Просуществовал населённый пункт достаточно длительное время, до 1996 года.

После этого рабочие подводные лодки были перебазированы в другие населённые пункты. Рабочих мест в посёлке не осталось, людям пришлось оттуда уехать, бросив дома, которые до сих пор стоят, напоминая о некогда активной жизни населённого пункта.

Добраться до Финвала можно только морем или по воздуху на вертолёте, других способов нет. Здесь можно увидеть полуразрушенные дома и ржавые корабли, которые в своё время требовали ремонта, но советское правительство оставило их гнить в заброшенном населённом пункте.

Посёлок является напоминанием об ушедшей советской эпохе и хранит частичку тогдашней жизни в застывшем состоянии.

Ранее издание "Городовой" рассказывало о старинном русском городе близ Москвы.