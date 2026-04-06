Старинный город, от которого до Москвы - рукой подать: славится местными сырами и монастырем - что здесь посмотреть

Город России с уникальным монастырем

В 77 км от Москвы находится удивительный город, который богат достопримечательностями. Первое упоминание об этом населенном пункте возникло в начале XVI века. Речь идет об Истре.

История

Legion-Media

Этот город прежде назывался Воскресенском, но после революции его сменили. Город стал расти после строительства Воскресенского монастыря, о котором нужно рассказать отдельно. Обитель привлекала паломников и других православных людей на протяжении длительного времени.

В период Великой Отечественной войны здесь побывали немцы. Они разрушили и сожгли город, при этом не пожалели даже монастырь. К восстановлению зданий советские власти приступили в 1946 году.

Достопримечательности

Legion-Media

В городе можно увидеть самые разные достопримечательности, поэтому каждый турист найдет для себя что-то интересное.

Новоиерусалимский монастырь

Legion-Media

«В 1656 году патриарх Никон решил построить в этих местах копию Иерусалима. Если обходить Воскресенский храм по кругу, увидишь все этапы последних дней Иисуса. Это так называемые храмы Скорбного пути», - сообщает «КП».

В 1930-х годах монастырь был закрыт, после чего в местном святом источнике пропала вода. Появилась она только в 1990-х годах, когда обитель была возвращена верующим людям. Прихожане считают эту ситуацию настоящим знаком.

Музей «Новый Иерусалим»

Музей создали в 1920 году прямо в упраздненном храме, однако в 2009 году он был перенесен в большое здание, которое построили специально для этой цели. Здесь можно увидеть картины известных художников, вещи, которые когда-то принадлежали царям, патриархам.

Чеховские места

«Писатель жил в Истре с 1881 по 1888 год, получив распределение в местную больницу. Четыре старых кирпичных столба, которые выступают на тротуар рядом с Домом культуры, — пожалуй, самый необычный памятник Чехову в Подмосковье. Это остатки выездных ворот», - рассказывает источник.

Церковь Вознесения

Церковь расположена рядом с «воротами Чехова». В 1636 году тут появился деревянный храм, после чего он несколько раз перестраивался.

Также стоит посетить театр имени Чехова, Истринскую сыроварню, Музей деревянного зодчества, Истринский городской парк.

Что попробовать

Legion-Media

В местных ресторанах и кафе можно попробовать уху, салат с раковыми шейками, молочный пудинг с брусничным соусом. Также обязательно нужно купить местные сыры и молочные продукты.

Отзывы туристов:

Legion-Media

«Побывала в Истре два года назад и влюбилась. Город очень тихий, спокойный и красивый. Местные храмы, церкви будоражат своим масштабом». «Я приезжаю в Истру каждый год. Здесь можно отдохнуть не только телом, но и душой. Обязательно посещаю Новоиерусалимский монастырь, сыроварню Олега Сироты. Таких вкусных сыров не пробовал нигде».

Ранее портал «Городовой» рассказал, в каком монастыре любили отдыхать русские цари.