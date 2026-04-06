Городовой / Город / 5,7 триллиона за два месяца: промышленность Петербурга в плюсе
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

5,7 триллиона за два месяца: промышленность Петербурга в плюсе

Опубликовано: 6 апреля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Объем платных услуг населению Петербурга за первые два месяца 2026 года увеличился почти на 4 процента.

За первые два месяца 2026 года оборот промышленных предприятий Санкт-Петербурга достиг 5,7 трлн рублей, согласно данным Петростата.

По сравнению с январём-февралём 2025 года рост составил 2,1%, индекс промышленного производства поднялся на 7,1%, а в обрабатывающем секторе — более чем на 8%. Средняя зарплата в промышленности в январе достигла 118 тысяч рублей.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что город удерживает позитивную экономическую динамику на фоне вызовов, а предприятия показывают высокую конкурентоспособность, обеспечивая прирост оборота.

Особо выделяется рост в гостиницах и общепите — на 40,4%, в строительстве — на 28,1%, в телекоммуникациях — на 14,1%.

Объём платных услуг населению за январь-февраль вырос почти на 4%. Средняя номинальная зарплата в январе составила 118 782 рубля (+10,1% к прошлому году), а реальная зарплата увеличилась на 4,7%.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью