5,7 триллиона за два месяца: промышленность Петербурга в плюсе

За первые два месяца 2026 года оборот промышленных предприятий Санкт-Петербурга достиг 5,7 трлн рублей, согласно данным Петростата.
По сравнению с январём-февралём 2025 года рост составил 2,1%, индекс промышленного производства поднялся на 7,1%, а в обрабатывающем секторе — более чем на 8%. Средняя зарплата в промышленности в январе достигла 118 тысяч рублей.
Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что город удерживает позитивную экономическую динамику на фоне вызовов, а предприятия показывают высокую конкурентоспособность, обеспечивая прирост оборота.
Особо выделяется рост в гостиницах и общепите — на 40,4%, в строительстве — на 28,1%, в телекоммуникациях — на 14,1%.
Объём платных услуг населению за январь-февраль вырос почти на 4%. Средняя номинальная зарплата в январе составила 118 782 рубля (+10,1% к прошлому году), а реальная зарплата увеличилась на 4,7%.