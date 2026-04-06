Праздничная закуска "Ромашка", которая радует и вкусом, и красотой подачи: печень превращается в шедевр
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Цепные мосты, построенные в 1853 году: уникальное сооружение в российской провинции — где находится переправа Полезное
В апреле обрежьте вишню так – и грибок ринется прочь: как спасти дерево от монилиоза Полезное
Санкт-Петербург чистит улицы от машин: как город борется с заброшенным автопарком Город
Не клумба, а рубиновый ковер: какие красные однолетники должны быть на каждом участке - краше роз и пионов Полезное
Почему Невский район получил такое название? Вопросы о Петербурге
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Праздничная закуска "Ромашка", которая радует и вкусом, и красотой подачи: печень превращается в шедевр

Опубликовано: 6 апреля 2026 23:01
 Проверено редакцией
Городовой ру
Этот рецепт — настоящее открытие для тех, кто хочет удивить гостей.

Рецептом закуски "Ромашка" поделился автор Дзен-канала "Со вкусом".

Ингредиенты

говяжья печень — 300 г, яйца — 3 шт., соль — по вкусу, сода — 2 ст. л., мука — 3 ст. л., чеснок — 3 зуб., майонез — по вкусу, подсолнечное масло — по вкусу

Приготовление

Растворите соду в воде и положите нарезанную кусочками печень. Держите 1 час — печень станет сочной и без неприятного запаха.

Промойте печень, прокрутите через мясорубку, добавьте соль, муку и 1 яйцо, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом и пожарьте печёночные оладьи до золотистой корочки.

Смешайте майонез с чесноком, пропущенным через пресс. Отварите оставшиеся 2 яйца: белок натрите на крупной тёрке, желток — на мелкой.

На одну оладью выложите немного соуса, накройте второй оладьей. Повторите с остальными оладьями. Смажьте края соусом и обмакните в тертом белке.

Верх слегка смажьте соусом и присыпьте желтком — нарядная закуска готова!

Примерное время приготовления: 40 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить "Шахтёрский" салат.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью