Праздничная закуска "Ромашка", которая радует и вкусом, и красотой подачи: печень превращается в шедевр

Рецептом закуски "Ромашка" поделился автор Дзен-канала "Со вкусом".
Ингредиенты
говяжья печень — 300 г, яйца — 3 шт., соль — по вкусу, сода — 2 ст. л., мука — 3 ст. л., чеснок — 3 зуб., майонез — по вкусу, подсолнечное масло — по вкусу
Приготовление
Растворите соду в воде и положите нарезанную кусочками печень. Держите 1 час — печень станет сочной и без неприятного запаха.
Промойте печень, прокрутите через мясорубку, добавьте соль, муку и 1 яйцо, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом и пожарьте печёночные оладьи до золотистой корочки.
Смешайте майонез с чесноком, пропущенным через пресс. Отварите оставшиеся 2 яйца: белок натрите на крупной тёрке, желток — на мелкой.
На одну оладью выложите немного соуса, накройте второй оладьей. Повторите с остальными оладьями. Смажьте края соусом и обмакните в тертом белке.
Верх слегка смажьте соусом и присыпьте желтком — нарядная закуска готова!
Примерное время приготовления: 40 минут
