Городовой / Полезное / 1 отход - и смородина вяжет ягоды размером с черешню: не урожай, а десерт - слаще сахара
1 отход - и смородина вяжет ягоды размером с черешню: не урожай, а десерт - слаще сахара

Опубликовано: 6 апреля 2026 22:45
 Проверено редакцией
Как улучшить урожайность смородины

В урожае смородины имеет большое значение не только количество, но и качество ягод. Они должны быть крупными, сладкими. Для этого необходимо обязательно подкармливать кустарник.

Особенно важны весенние подкормки. Их следует вносить перед распусканием почек, цветением и завязыванием урожая. Именно на этих этапах формируется качество, размер и вкус будущих ягод. Канал «Сад, огород, лайф» советует использовать отход, который найдется у каждого садовода.

Что понадобится

Речь идет о картофельных очистках. Они могут использоваться как в свежем, так и в подсушенном состоянии. Важно перед использованием хорошо промыть кожуру корнеплодов, что позволит удалить грязь. Очистки не должны иметь признаков плесени, иначе это пойдет только во вред.

Как применять

«Их нужно разложить под кустами смородины слоем толщиной 5–10 см, равномерно распределяя по всему приствольному кругу. Если почва тяжёлая и глинистая, рекомендуется добавить древесную золу и песок, чтобы улучшить её воздухопроницаемость», - сообщает источник.

Ускорить разложение картофельной кожуры получится с помощью перегноя или слоя земли. Один из этих компонентов нужно рассыпать поверх очистков.

Рекомендации:

«В течение сезона, вплоть до поздней осени, нужно регулярно подкладывать новые порции очистков и периодически поливать кусты препаратом «Байкал М1»».

«Картофельные очистки подойдут также для крыжовника, жимолости и других ягодных кустарников».

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем обработать смородину в апреле.

Полина Аксенова
