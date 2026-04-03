2 стакана смеси - и смородину не узнать: ни грибков, ни вредителей - для урожая всех ведер не хватит

Смородина просыпается в начале апреля, из-за чего в этот период времени ей требуется особый уход. Важно заниматься не только подкормкой. С наступлением тепла кустарник могут атаковать пильщики, тля, муравьи, почковый клещ, поэтому потребуется и обработка.
Обычно подкормки и обработки проводят по отдельности, но их можно и совместить. Для этого нужно использовать всего два компонента:
- диатомит – 1 стакан;
- древесная зола – 1 стакан.
Особенности компонентов
Древесная зола богата калием, фосфором и кальцием. Это вещества укрепляют ткани смородины, увеличивают урожайность, повышают размер и сахаристость ягод. Также зола способна подавить развитие грибковых заболеваний.
«Диатомит действует механически: микрочастицы с острыми краями впиваются в мягкие покровы насекомых, повреждают восковой слой тли и хитин клещей. Вредители теряют влагу и гибнут в течение суток», - сообщает канал «Сад, огород, лайф».
Как использовать
Вышеуказанные компоненты необходимо смешать в закрытой емкости, что предотвратит распространение пыли. Для хорошего налипания состава куст смородины следует опрыскать водой.
«Наденьте респиратор, очки и перчатки. Насыпьте смесь в мелкое сито или в марлю, сложенную в 2–3 слоя. Держа приспособление на высоте 20–30 см над кустом, равномерно опудрите все ветки — от основания до концов, особенно тщательно — развилки и зоны вокруг почек», - рассказывает садовод.
После этого остается опудрить почву вокруг смородины. Важно проводить процедуру в сухую безветренную погоду, иначе результат будет не таким эффективным. Если после обработки пойдет дождь, то все придется делать снова.
