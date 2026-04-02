Всего 2 порошка весной - и клубника под надежной защитой: долгоносики и слизни точно не сунутся - без вреда для урожая

Клубника нуждается в уходе уже весной, ведь в это время начинают просыпаться вредители, которые могут угрожать культуре. Использование химических компонентов – сомнительный вариант. Проще и безопаснее подобрать другой способ. О нем рассказал канал «Сад, огород, лайф».

Что использовать

Высокую эффективность покажет опудривание кустов золой и табачной пылью. Последний компонент особенно важен, так как он имеет неприятный запах, который отпугивает вредителей. Табачная пыль спасает от слизней, муравьев и долгоносиков.

Зола используется не только для защиты клубники, но и в качестве подкормки. В ней нет азота, при этом содержатся калий и фосфор, оказывающие влияние на урожайность. Также в золе есть кремний, который укрепляет листья и стебли клубники, делая их менее вкусными для вредителей.

Как готовить

Зола и табачная пыль смешиваются в пропорции 1:1. На большую грядку клубники будет достаточно использовать по ведру каждого компонента. Опудривание должно проводиться на совесть, поэтому потребуется достаточное количество золы и табачной пыли.

Как опудривать кусты клубники

«Я начинаю с центра куста: аккуратно припудриваю основание, где рожки уходят в землю, — там любят прятаться вредители. Затем прохожусь по листьям, стараясь, чтобы смесь попала на их нижнюю сторону, но при этом не засыпаю точку роста», - сообщает источник.

Также важно опудрить почву вокруг клубники. Вредители живут в грунте, поэтому нужно обязательно рассыпать смесь, сделав защитное кольцо.

«Я не жалею компонентов, потому что это не просто расход, а инвестиция: зола будет работать в почве весь сезон, а табачная пыль постепенно разложится и станет дополнительным органическим удобрением», - рассказывает садовод.

Рекомендация:

«Работу важно проводить в безветренную погоду. Состав будет лучше налипать в том случае, если утром прошел небольшой дождь. Удобнее всего работать с помощью сита».

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем подкормить яблоню во время цветения.