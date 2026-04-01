Во время цветения яблоне - важнее воздуха: кормлю плодовое дерево этим - урожай позже собираю грузовиками

Весной любая яблоня нуждается в питательных веществах, поэтому стоит вносить подкормки. Особенно важно осуществлять их во время цветения плодового дерева. От этого будет зависеть количество завязей.
Для правильно развития побегов, обильного цветения и завязывания урожая яблоне нужен калий, фосфор и азот. Канал «Все о комнатных и садовых растениях» назвал эффективную подкормку. Для ее приготовления понадобится:
- мочевина – 25 г;
- суперфосфат – 50 г;
- сернокислый калий – 40 г;
- коровяк – 500 г;
- вода – 10 литров.
При необходимости коровяк можно заменить птичьим пометом (250 г). В воду нужно добавить вышеперечисленные компоненты, размешать их и оставить настаиваться в течение недели. После этого подкормка готова к использованию.
Под каждую взрослую яблоню будет уходить по 3-4 ведра настоя. Для молодых деревьев хватит 1-2 ведер. Достаточно однократного внесения. Считается, что данная подкормка способна увеличить урожайность плодового дерева на 30-40%, а также улучшить вкус яблок.
Рекомендации садовода:
«Питательные вещества в почву вносят не только под самим деревом, но и в радиусе 50 см от него».
«Под молодые яблони, которым нет еще 3 лет после посадки, можно сеять сидераты. Они насытят почву полезными веществами и сделают землю более рыхлой».
