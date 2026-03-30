Для красной смородины в апреле - обязательно: 1 процедура - и ягоды можно собирать ведрами

Опубликовано: 30 марта 2026 22:45
 Проверено редакцией
Как улучшить урожайность красной смородины с помощью обрезки

Урожайность красной смородины зависит не только от подкормок, но и правильной обрезки. Процедуру необходимо проводить весной. Лучше всего подойдет начало апреля. Канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты» рассказал, какие нюансы нужно учитывать при обрезке культуры.

Инструмент

«Берите только острый и чистый секатор. Срезы делайте над почкой, которая смотрит наружу, под углом 45 градусов. После обрезки обязательно обработайте куст бордоской жидкостью или железным купоросом — хорошая профилактика», - сообщает источник.

Обрезка

Изначально необходимо убрать все подмерзшие, сухие, поломанные и больные ветки. Если побеги трутся друг об друга, то они также подлежат удалению. Такие ветки могут не только загущать куст, но и провоцировать болезни.

После этого следует заняться прореживанием молодых побегов. Достаточно оставить всего 3-4 штуки.

«Если кусту уже больше 5–6 лет, вырезаю до основания самые старые ветки: толстые, тёмные, с совсем слабым приростом. В идеале в кусте должно оставаться 15–25 разновозрастных ветвей — примерно по 3–4 штуки каждого возраста», - рассказывает канал.

После такой обрезки красная смородина получит много света и воздуха, при этом риск возникновения мучнистой росы снизится до минимума. Урожай придется собирать ведрами.

Рекомендация садовода:

«Не бойтесь обрезать! Красная смородина переносит стрижку гораздо легче чёрной и быстро приходит в себя».

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой сидерат заменит сотни удобрений.

