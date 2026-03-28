Один сидерат заменит сотни удобрений - почва станет мягче пуха и плодороднее чернозема: с навозом можно попрощаться

После оттаивания грядок на дачном участке необходимо задуматься об улучшении почвы. Обычно дачники начинают ее рыхлить, вносить удобрения, но это занимает слишком много времени и сил. Лучше довериться сидератам.
Для посева весной подходит множество культур, но среди них есть безоговорочный лидер. Речь идет о масличной редьке. Это растение является родственником редиса, капусты, горчицы, дайкона. У масличной редьки нет корнеплодов, однако имеется мощная корневая система, которая рыхлит и питает почву.
Преимущества масличной редьки:
- быстрое развитие растений;
- подходит для посева в плотную и тяжелую почву;
- уничтожает споры корневой гнили и фитофторы;
- отпугивает нематод, личинок майского жука и медведок;
- является привлекательной для опылителей;
- устраняет сорняки.
Как сеять сидерат
Посев можно начинать в конце марта или в апреле. Также допускается выращивание масличной редьки после сбора урожая.
«Высевают семена редьки масличной в прорытые борозды или россыпью. В первом случае расстояние между семенами должно быть около 5 см., а между бороздками — до 15 см. Обычно на 1 кв. метр грядки уходит 2 г семян. Если высевают россыпью, то на одну сотку требуется около 400 г семян», - сообщает канал «Дачные истории».
Первые всходы появятся через неделю. После скашивания почва получит большое количество азота, фосфора и калия. Ее структура станет рыхлой и легкой. Только после этого можно приступать к посеву или высадке дачных культур.
