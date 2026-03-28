Больше никакой рассады: 5 цветов сею сразу в грунт - и балдею от красоты и аромата Полезное
Беру 2 листа лаваша и горсть фарша: Готовлю классный рулет для гостей за 30 минут Полезное
Дикое увлечение Анны Иоанновны: "живой тир" у Петергофа — тайная сторона жизни императрицы Вопросы о Петербурге
Обычная свекла и немного сыра – а на выходе нежный и сытный салат: такой вкусный, что готовлю его 2 раза в день Полезное
Итальянский пирог на скорую руку: кальцоне за 30 минут – без экзотики и лишних сложностей Полезное
Один сидерат заменит сотни удобрений - почва станет мягче пуха и плодороднее чернозема: с навозом можно попрощаться

Опубликовано: 28 марта 2026 21:42
 Проверено редакцией
Какой сидерат необходимо сеять весной

После оттаивания грядок на дачном участке необходимо задуматься об улучшении почвы. Обычно дачники начинают ее рыхлить, вносить удобрения, но это занимает слишком много времени и сил. Лучше довериться сидератам.

Для посева весной подходит множество культур, но среди них есть безоговорочный лидер. Речь идет о масличной редьке. Это растение является родственником редиса, капусты, горчицы, дайкона. У масличной редьки нет корнеплодов, однако имеется мощная корневая система, которая рыхлит и питает почву.

Преимущества масличной редьки:

  • быстрое развитие растений;
  • подходит для посева в плотную и тяжелую почву;
  • уничтожает споры корневой гнили и фитофторы;
  • отпугивает нематод, личинок майского жука и медведок;
  • является привлекательной для опылителей;
  • устраняет сорняки.

Как сеять сидерат

Посев можно начинать в конце марта или в апреле. Также допускается выращивание масличной редьки после сбора урожая.

«Высевают семена редьки масличной в прорытые борозды или россыпью. В первом случае расстояние между семенами должно быть около 5 см., а между бороздками — до 15 см. Обычно на 1 кв. метр грядки уходит 2 г семян. Если высевают россыпью, то на одну сотку требуется около 400 г семян», - сообщает канал «Дачные истории».

Первые всходы появятся через неделю. После скашивания почва получит большое количество азота, фосфора и калия. Ее структура станет рыхлой и легкой. Только после этого можно приступать к посеву или высадке дачных культур.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какое удобрение заменит вагон навоза.

Автор:
Полина Аксенова
