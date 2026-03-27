4 кг удобрения заменят вагон навоза - почва станет рыхлой и плодородной: чернозем покажется "пустышкой"
4 кг удобрения заменят вагон навоза - почва станет рыхлой и плодородной: чернозем покажется "пустышкой"

Опубликовано: 27 марта 2026 22:45
 Проверено редакцией
Как улучшить качество почвы после зимы

После схода снега почва требует не только рыхления, но и внесения удобрений. Если высадить культуры в неподготовленный грунт, то вряд ли получится добиться хорошей урожайности. Самым популярным вариантом среди подкормок считается навоз.

Внесение навоза требует много времени и сил, при этом иногда он только вредит грунту из-за использования в свежем виде. Канал «Сад, огород, лайф» уже давно отказался от такого удобрения, заменив его более безопасными компонентами. Для приготовления подкормки понадобится:

  • костная мука – 2 кг;
  • горчичный жмых – 2 кг.

Костная мука получается из переработанных костей крупного рогатого скота. Она содержит достаточное количество фосфора, калия, кальция, серы, натрия, магния, железа, кобальта, цинка, хрома, меди, йода, фтора и витаминов. Удобрение начинает действовать постепенно, поэтому его не придется вносить повторно.

Горчичный жмых защищает культуры от грибков, вирусов и вредителей. По питательности он существенно превосходит навоз и биогумус. Было установлено, что 5 кг жмыха заменяют кубометр навоза.

«Смешиваю компоненты в пластиковой таре. Полученная смесь очень питательна. Я рекомендую вносить её под морковь, баклажаны, лук, огурцы, кабачки и томаты. Для этого я равномерно распределяю по 4–5 столовых ложек смеси на 1 квадратный метр под весеннюю перекопку», - сообщает источник.

Удобрение из двух компонентов является безопасным для почвы и растений, чего нельзя сказать о навозе.

Ранее портал «Городовой» рассказал, когда пикировать рассаду петунии.

