Петунии - важнее воды: когда пикировать рассаду цветов после посева - залог шикарной бутонизации

Петуния является украшением любой клумбы, но важно ее выращивать правильно. Многое зависит от посева и пикировки. Последнему пункту необходимо уделить максимальное внимание, иначе растения начнут плохо развиваться.
Игнорировать период пикировки не стоит, так как посев петунии обычно осуществляется в общую емкость. Растение не любит тесноту, поэтому при нехватке места начинает вытягиваться. Это способствует развитию слабой корневой системы, ослаблению иммунитета, а также снижению вероятности цветения.
Сроки пикировки
«Пикировать петунию нужно через 14–18 дней после всходов, когда у сеянцев появятся 2 настоящих листа. Не путаем их с семядольными листочками, которые вырастают самыми первыми», - сообщает канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты».
Пикировка петунии ничем не отличается от других культур. Каждое растение необходимо аккуратно пересадить в пластиковый стакан, стараясь не повредить корневую систему. Лучше подбирать тару побольше.
Когда может понадобиться повторная пикировка
- Слишком раннее пикирование в маленькую тару;
- Выращивание каскадных, крупноцветковых и ампельных сортов петунии;
- Планирование посадки в вазоны.
В остальных случаях для петунии хватит только одной пикировки. Если вторая пересадка все-таки требуется, то следует проводить ее после появления 5-6 настоящих листьев.
