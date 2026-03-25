Петунии - важнее воды: когда пикировать рассаду цветов после посева - залог шикарной бутонизации
Петунии - важнее воды: когда пикировать рассаду цветов после посева - залог шикарной бутонизации

Опубликовано: 25 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Legion-Media
Когда проводить пикировку рассады петунии

Петуния является украшением любой клумбы, но важно ее выращивать правильно. Многое зависит от посева и пикировки. Последнему пункту необходимо уделить максимальное внимание, иначе растения начнут плохо развиваться.

Игнорировать период пикировки не стоит, так как посев петунии обычно осуществляется в общую емкость. Растение не любит тесноту, поэтому при нехватке места начинает вытягиваться. Это способствует развитию слабой корневой системы, ослаблению иммунитета, а также снижению вероятности цветения.

Сроки пикировки

«Пикировать петунию нужно через 14–18 дней после всходов, когда у сеянцев появятся 2 настоящих листа. Не путаем их с семядольными листочками, которые вырастают самыми первыми», - сообщает канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты».

Пикировка петунии ничем не отличается от других культур. Каждое растение необходимо аккуратно пересадить в пластиковый стакан, стараясь не повредить корневую систему. Лучше подбирать тару побольше.

Когда может понадобиться повторная пикировка

  • Слишком раннее пикирование в маленькую тару;
  • Выращивание каскадных, крупноцветковых и ампельных сортов петунии;
  • Планирование посадки в вазоны.

В остальных случаях для петунии хватит только одной пикировки. Если вторая пересадка все-таки требуется, то следует проводить ее после появления 5-6 настоящих листьев.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как подготовить теплицу к дачному сезону.

Автор:
Полина Аксенова
