100 г в воду - и теплица готова к дачному сезону: ни грибков, ни вредителей в грунте - хватит одного внесения

После наступления тепла необходимо заняться обработкой теплицы, при этом особое внимание следует уделить почве. Такую процедуру важно делать хотя бы один раз в несколько лет, так как в грунте могут находиться вредители, споры грибков, которые начнут активность после высадки рассады.
Для обработки не подойдут народные средства, ведь они считаются очень слабыми. Уничтожить возбудителей кладоспориоза, фитофтороза, альтернариоза, корневой гнили возможно только с помощью химии. Работы можно проводить после полного оттаивания верхнего слоя земли, иначе позже придется все делать заново.
Для обработки грунта понадобится:
- медный купорос – 100 г;
- вода – 10 литров.
«Лидер среди дачных фунгицидов, обладающий мощным обеззараживающим эффектом. Применять средство каждый год нельзя из-за высокой токсичности меди, но раз в 5 лет можно использовать для дезинфекции почвы в теплице», - сообщает «Огород.ру».
Приготовить раствор очень просто. В теплую воду необходимо добавить медный купорос, размешать до полного растворения. После этого следует пролить почву полученным составом. На 1 кв. метр будет уходить 1-2 литра средства.
Рекомендация:
«Максимальную эффективность можно получить в том случае, если обработать не только грунт, но и стенки, конструкции теплицы. На этих поверхностях также могут находиться грибки. Достаточно опрыскать все части теплицы и протереть влажной тряпкой».
