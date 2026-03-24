Городовой / Полезное / Конец марта - идеальное время: что посеять в теплицу - эти культуры переживут любые заморозки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Конец марта - идеальное время: что посеять в теплицу - эти культуры переживут любые заморозки

Опубликовано: 24 марта 2026 15:35
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какие культуры можно сеять в конце марта

В конце марта практически во всех регионах страны наблюдается теплая погода. Высаживать огурцы, помидоры, перцы и прочие капризные культуры еще слишком рано. Но есть и те растения, которые отлично подойдут для посева в этот период.

Канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты» назвал несколько культур, которые можно сеять в теплицу уже в ближайшие дни. Они отличаются максимальной неприхотливостью, поэтому точно порадуют дружными всходами.

Зелень

Отличным вариантом станут петрушка и укроп. Эти растения не боятся заморозков, показывают хорошую всхожесть без использования подкормок. Через две недели можно будет получить первый урожай.

Свекла и морковь

«В теплице можно посеять ранние сорта моркови и свеклы, так как они относятся к холодостойким. Всходят медленно, но хорошо переносят заморозки. Морковь выращиваем для ранних корнеплодов, а свеклу для ароматной и сочной ботвы и корнеплодов», - сообщает источник.

Горох

Культура имеет устойчивость к холоду, без проблем переживает легкие заморозки. Горох лучше развивается в теплице, чем в открытом грунте, что важно учесть перед посевом. Прорастание семян начнется уже при температуре +4 градуса.

Рекомендации садовода:

«При возникновении ночных заморозков стоит использовать для вышеперечисленных культур укрывной материал. В дневное время суток его необходимо обязательно убирать».

«В наиболее теплые дни теплица нуждается в проветривании, иначе температура в ней станет слишком жаркой для культур. Полив должен быть умеренным, что поможет избежать переохлаждения корневой системы».

Ранее портал «Городовой» рассказал, что нужно сделать перед посевом моркови.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью