Конец марта - идеальное время: что посеять в теплицу - эти культуры переживут любые заморозки

В конце марта практически во всех регионах страны наблюдается теплая погода. Высаживать огурцы, помидоры, перцы и прочие капризные культуры еще слишком рано. Но есть и те растения, которые отлично подойдут для посева в этот период.
Канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты» назвал несколько культур, которые можно сеять в теплицу уже в ближайшие дни. Они отличаются максимальной неприхотливостью, поэтому точно порадуют дружными всходами.
Зелень
Отличным вариантом станут петрушка и укроп. Эти растения не боятся заморозков, показывают хорошую всхожесть без использования подкормок. Через две недели можно будет получить первый урожай.
Свекла и морковь
«В теплице можно посеять ранние сорта моркови и свеклы, так как они относятся к холодостойким. Всходят медленно, но хорошо переносят заморозки. Морковь выращиваем для ранних корнеплодов, а свеклу для ароматной и сочной ботвы и корнеплодов», - сообщает источник.
Горох
Культура имеет устойчивость к холоду, без проблем переживает легкие заморозки. Горох лучше развивается в теплице, чем в открытом грунте, что важно учесть перед посевом. Прорастание семян начнется уже при температуре +4 градуса.
Рекомендации садовода:
«При возникновении ночных заморозков стоит использовать для вышеперечисленных культур укрывной материал. В дневное время суток его необходимо обязательно убирать».
«В наиболее теплые дни теплица нуждается в проветривании, иначе температура в ней станет слишком жаркой для культур. Полив должен быть умеренным, что поможет избежать переохлаждения корневой системы».
Ранее портал «Городовой» рассказал, что нужно сделать перед посевом моркови.