Перед посевом моркови - обязательно: замачиваем семена в этой жиже - урожай гребем грузовиками

После схода снега можно заниматься посевом моркови. Большое значение имеет не только выбор сорта, но и правильная подготовка семян. Без этого шага культура может показать низкую всхожесть и слабую урожайность.
Канал «Дачные истории» советует замачивать семена перед посевом. В их оболочке есть эфирные масла, которые препятствуют попаданию внутрь влаги. Без обработки первые всходы смогут появиться только через 2-3 недели, при этом процент всхожести будет очень маленьким. Для замачивания семян понадобится:
- вода – 1 литр;
- зола – 2 столовые ложки.
Изначально нужно подготовить воду комнатной температуры, добавить золу и тщательно размешать. Дать жидкости настояться в течение суток. Далее необходимо сложить семена моркови в марлю или тканевый мешочек, после чего погрузить их в настой на 2-3 часа.
Перед посевом семена необходимо просушить на полотенце или марле.
«После обработки семена ускоряют прорастание — эфирные масла, которые содержатся в оболочке, разрушаются, и влага быстрее проникает внутрь. Размягчается твёрдая оболочка — набухшие семена легко сеять, всходы появляются раньше. Также это положительно влияет на урожайность», - сообщает источник.
Рекомендации от садовода:
«Нельзя использовать золу от бытового мусора, ДСП, покрытой лаком или окрашенной древесины — в ней могут быть токсичные вещества и тяжёлые металлы».
«Замачивание не нужно при использовании инкрустированных и дражированных семян, а также при подзимнем посеве».
