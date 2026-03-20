Сделайте так – и лишайники мигом попадают с дерева: кора чистая и гладкая – яблоня как новенькая

Стоит ли избавляться от лишайников на дереве и как это сделать

Лишайники – организмы, состоящие из грибов и водорослей. Их уникальность в том, что они не вредят деревьям, а просто живут на их коре. Все питательные вещества для своего существования они получают из пыли, дождевой воды и воздуха. В то же время на здоровых деревьях они не появляются. О том, как вывести лишайники, рассказал автор Дзен-канала «Волжский сад».

Почему деревья покрываются лишайниками

Эти организмы предпочитают сырость и застоявшийся воздух. Если крона у дерева загущена, они с удовольствием на нем поселятся. Также лишайники часто покрывают старые деревья, кора которых становится шероховатой, и на ней проще закрепиться.

Если ваша яблоня подмерзла или заболела, лишайники ввиду ослабленного иммунитета быстро покроют ее плотным ковром.

Наконец, если почва на участке стала закисленной, то лишайники могут массово появиться на плодовых деревьях – они любят кислую среду.

Как избавиться от лишайников

Самая частая ошибка – вооружиться металлическим скребком и начать нещадно сдирать непрошенных гостей вместе с корой. В этом случае дерево становится беззащитным перед инфекциями. Лучше взять грубую рукавицу или деревянный скребок и начать аккуратно счищать лишайники, не допуская отслаивания коры.

Кстати, делать это желательно во влажную погоду, чтобы лишайники легко отделялись. А если кора старого дерева отваливается пластами, не соскребайте лишайники. Замажьте раны, и на этом все – дерево обновится самостоятельно.

После механического удаления нужно продезинфицировать все обработанные места. Воспользуйтесь 3% медного или железного купороса – 300 г на 10 л воды.

Если лишайники покрывают дерево сплошным ковром, опрыскайте его 3% раствором бордоской смеси.

Как не допустить появления лишайников

Своевременно обрезайте загущенные деревья, поскольку лишайники не переносят солнечный свет и сухость. Также вовремя белите стволы растений – в этом случае никакие грибо-водоросли им не грозят.

Если лишайников немного, достаточно аккуратной механической очистки. При появлении нескольких пятнышек не стоит сразу браться за химию.

