Солнце, воздух и вода – рассады лучшие друзья: из хилых сеянцев – мощные крепыши, а все благодаря одной процедуре

Как правильно закаливать рассаду, чтобы укрепить растения и подготовить их к высадке в открытый грунт

Прежде чем высаживать рассаду в открытый грунт, важно ее закалить. Так растения привыкнут к прохладному свежему воздуху и солнечному свету. В противном случае при смене грунта они рискуют заболеть и погибнуть. О том, как провести закаливание рассады, рассказал автор Дзен-канала «Антонов сад – дача и огород».

Подготовка

За неделю до закаливания подкормите рассаду калием. Так вы укрепите стенки клеток, уплотните ткани и повысите выносливость растений. Во время самого закаливания подкармливать их не нужно, иначе рассада пойдет в рост, что негативно скажется на ее состоянии и здоровье.

Перед тем, как вы начнете выносить растения на свежий воздух, уменьшите объем полива. Если ком земли быстрее просохнет, то корневая система резко пойдет в рост и развитие.

Как приучить рассаду к свежему воздуху

Ежедневно открывайте форточку на пару часов – однако не оставляйте растения прямо на холодном воздухе. Оптимальная температура воздуха для рассады перцев и томатов – +12 °C. Если рассада вдруг начала вянуть, возможно, растения замерзли – тогда окно придется прикрывать.

Как только прохладный воздух стал для рассады привычным, начинайте выносить ее в теплицу, на веранду или на застекленный балкон. Если балкон открытый, выносите на него рассаду в теплую безветренную погоду. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Время подобных прогулок – не больше трех часов. Понемногу начинайте его увеличивать так, чтобы растения в конечном итоге нормально себя чувствовали на балконе. Как только погода начала портиться, сразу же занесите растения домой.

Как приучить растения к солнцу

Как только рассада провела в теплице, на веранде или застекленном балконе неделю, начинайте приучать ее к солнцу. Рано утром ставьте рассаду под прямые солнечные лучи на пару часов, после чего убирайте ее в затемненное место.

Если на листьях рассады появились высохшие белые пятна, значит, растение обожглось – в срочном порядке убирайте его с балкона или другого хорошо освещаемого места.

