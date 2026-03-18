Вот почему рассада пожелтела: исправьте эти 5 ошибок – и всходы станут ярче изумруда

5 причин, по которым листья рассады томатов желтеют и вянут

Если пожелтели семядольные листики – это нормально, поскольку они засыхают после того, как выполнят свою работу. Но пожелтевшие верхние листья – повод призадуматься. Есть распространенные ошибки садоводов-огородников, из-за которых листья рассады томатов желтеют и вянут. О них рассказал автор Дзен-канала «Антонов сад – дача и огород».

Ошибка №1: Неправильный полив

Если ваша рассада или обезвожена, или «захлебывается» в воде, она пожелтеет. В первом случае грунт пересыхает, и растение испытывает нехватку влаги, а во втором корни начинают загнивать, из-за чего всходы не получают питательных веществ и влаги. Почва должна быть стабильно увлажнена, для полива используйте отстоянную воду комнатной температуры.

Ошибка №2: Нехватка света

Если вы посадили семена в феврале, сеянцам будет недостаточно естественного света, и при отсутствии фитоламп растения вытянуться и пожелтеют. Освещение играет важную роль в фотосинтезе, во время которого из простых элементов образуются сложные органические вещества.

Ошибка №3: Нехватка питания

Важно, чтобы рассада росла в почве, богатой на азот, калий, фосфор и различные микроэлементы. Их нехватка – причина пожелтения листьев. Почва должна быть питательной и на момент высадки семян, и в последующем при росте сеянцев, поэтому подкармливайте растения комплексными минеральными удобрениями как под корень, так и по листу опрыскиванием.

Ошибка №4: Отсутствие профилактики и защиты от вредителей

Чтобы предотвратить грибковые заболевания, обрабатывайте растения Фитоспорином каждые две недели, общее количество обработок – 3-4. Для защиты от вредителей опрыскивайте рассаду инсектицидами.

Если предотвратить болезнь не удалось и сеянцы пострадали от черной ножки или фуариоза, нельзя терять ни минуты. Срочно удалите заболевшие экземпляры, чтобы болезнь не распространилась на другие растения.

Ошибка №5: Стресс

Если при пересадке вы повредили корни, неаккуратно рыхлили грунт в горшке, поливали растения холодной водой или слишком часто использовали удобрения, рассада из-за стресса может пожелтеть.

