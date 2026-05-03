Как правильно закаливать рассаду: температурный режим, советы агронома Давыдовой

Главное правило закаливания рассады

Чтобы рассада успешно развивалась и набирала силу, важно уделить особое внимание условиям ее содержания. В период активного роста, который часто приходится на середину весны, молодые растения могут стать излишне тонкими и слабыми. Чтобы этого избежать, опытный агроном Ксения Давыдова советует заранее позаботиться о закаливании.

Ключевым фактором является поддержание правильного температурного режима. Рекомендуется создать перепад между дневной и ночной температурой. Днем оптимальная температура для рассады составляет около 27 градусов Цельсия, а ночью ее следует снизить примерно на 10 градусов. Такой режим поможет растениям постепенно адаптироваться и предотвратит их чрезмерное вытягивание.

Помимо температурных колебаний, не забывайте о регулярном подкармливании комплексными удобрениями. Также важно обеспечить достаточное освещение, разместив емкости с рассадой на южных подоконниках.

"Такой подход к выращиванию рассады, основанный на создании контролируемых условий, позволяет не только избежать распространенной проблемы вытягивания, но и заложить прочный фундамент для будущего урожая. Растения, закаленные таким образом, будут более устойчивы к стрессовым факторам, будь то перепады температуры на улице при высадке в грунт или недостаток влаги", - рассказала эксперт.

Важно понимать, что температурный режим – это не просто цифры на термометре, а комплексный инструмент, влияющий на метаболизм растения. Ночью, когда температура снижается, замедляются процессы фотосинтеза, но продолжается активное накопление питательных веществ и формирование корневой системы. Днем же, при более высокой температуре, активизируется фотосинтез, и растение получает энергию для роста. Этот естественный цикл, имитирующий природные условия, способствует гармоничному развитию.

