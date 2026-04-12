После 12 апреля рассаде - обязательно: 2 ложки в банку - и по листу, томаты станут крепче баобаба

Причин для плохого самочувствия рассады томатов может быть множество: от сквозняков и недостатка солнца до избытка или дефицита влаги. Но есть простое и доступное средство из домашней аптечки, которое может вернуть молодым растениям жизненные силы. Это обычная перекись водорода.
Опытный агроном Ксения Давыдова считает, что такое "угощение" не только укрепит защитные силы томатов против вредителей, микроорганизмов, но и обогатит почву кислородом. Это, в свою очередь, положительно скажется на росте корневой системы и общем самочувствии растений.
Приготовление и использование раствора
Чтобы приготовить питательную смесь, необходимо смешать две столовые ложки перекиси водорода с одним литром воды. Важно, чтобы вода была теплой, не ниже 25 градусов. Этим составом можно опрыскивать растения раз в неделю. А если поливать рассаду под корень таким раствором каждые две недели, эффект будет еще более заметным.
Личный опыт дачника
"Подкармливаю томаты на этапе рассады перекисью водорода 2-3 раза. Другие удобрения не использую. Эффектом довольна. Молодые растения выглядят здоровыми, хорошо растут и быстро приживаются после пересадки", - поделилась Варвара из Великого Новгорода.
