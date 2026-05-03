Останетесь под впечатлением: какие блюда нужно попробовать в пределах Золотого кольца - в других городах такой еды нет

Блюда, которыми очень гордятся местные жители

Города Золотого кольца должен хоть раз посетить каждый турист. Они отличаются не только богатой историей, большим количеством достопримечательностей, но и вкусной едой. Что обязательно стоит в них попробовать?

Суздаль - варенье и мороженое из огурцов

Здесь можно попробовать те десерты, которых точно не встреть в других городах. В Суздале даже есть День огурца - его празднуют ежегодно. В местных заведениях получится найти не только варенье и мороженое из огурцов, но и творожный пирог. Вкус таких блюд может понравиться не всем, так как для обычного человека он является непривычным. Но попробовать все-таки стоит.

Переславль-Залесский - мороженое из селедки и шанежки

"Я взяла мороженое ради интереса. На вид — обычный вафельный рожок, на вкус — пломбир, смешанный с рыбой. Возможно, селедка и молочный продукт — не самое уместное сочетание, но оказалось вкусно, особенно с хрустящей вафлей", - сообщает Алена Патрикеева на портале "Т-Ж".

Обязательно попробуйте шанежки. Они обычно подаются с картошкой, сыром, грибами и другими несладкими начинками. Но есть и десертный вариант - с ягодами и мороженым.

Ростов Великий - варенье и мармелад из лука

Мармелад готовится только из красного лука, по вкусу он похож на варенье. Десерты очень интересные, но их лучше подавать не с чаем, а с рыбой или мясом.

Ярославль - пирожки с огурцами и ярушки

Ярушки представляют собой пельмени из щуки и судака, которые подаются в бульоне. Огурцы в Ярославле очень вкусные, но пирожки понравятся не каждому. Попробовать один раз точно стоит.

Кострома - лосиное молоко и зеленые щи

Возле Костромы расположена лосиная ферма, где животные находятся в естественной среде обитания. Летом здесь наступает сезон лосиного молока. Оно является очень вкусным, сладковатым. Некоторые местные рестораны используют такое молоко для десертов. Обязательно отведайте зеленые щи. Здесь их готовят из листьев молодой капусты.

