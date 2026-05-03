До каких городов России не добраться на автомобиле - здесь отсутствуют дороги: путешествие превратится в испытание

Список российских городов, где нет привычных дорог

На территории России есть города, до которых нет дорог. Попасть в них возможно только с помощью авиации или водного транспорта. Местные жители уже привыкли к этому, но туристы точно останутся под впечатлением. Где находятся эти уникальные города?

Магадан

Legion-Media

Город имеет население около 90 000 человек. В Магадан ведет трасса Р504 "Колыма", но преодолеть ее невозможно. Длина пути составляет примерно 2000 км, при этом весной и осенью дорогу размывает, летом она превращается в болото. Зимой легче не становится, ведь трассу заносит снегом. Именно поэтому местные и туристы добираются сюда на самолетах или вертолетах.

Петропавловск-Камчатский

Legion-Media

"Наземного пути, который бы соединял Камчатку с «Большой землей», нет. Добраться сюда можно только по воздуху — прямыми рейсами из больших городов России, либо по морю, на судах через Тихий океан", - сообщает канал "Русские тайны".

В этом городе нужно побывать каждому туристу. Петропавловск-Камчатский окружен вулканами, горами, лесами, из-за чего сразу забываются все сложности с дорогой. От такой красоты буквально захватывает дух.

Норильск

Legion-Media

Этот населенный пункт находится за Полярным кругом, среди бескрайней тундры и вечной мерзлоты. Сюда не получится добраться на автомобиле, поэтому единственный выход - самолет или теплоход. Норильск стоит посетить ради северной архитектуры, выполненной в стиле сталинского ампира, атмосферы далекого мира.

Южно-Сахалинск

Город отделен от Хабаровского края проливом Невельского, из-за чего на автомобиле сюда точно не добраться. В качестве транспорта доступен только самолет и паром.

"Город утопает в зелени и горах Сусунайского хребта. Осенью его окрестности сияют золотыми красками, а зимой превращаются в настоящий рай для любителей лыж и сноуборда", - рассказывает источник.

Читайте также на портале "Городовой":

Что можно купить в Беларуси на 50 рублей.

Какой российский курорт дешевле Сочи и красивее Швейцарии.

Российский город, в котором смешалась архитектура Италии и Бельгии.