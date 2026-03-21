Скандал в крематории: конфликт священников и ритуальных служб в Петербурге получил продолжение

Санкт‑Петербургская епархия прокомментировала конфликтные ситуации в крематории, где в последнее время возникали столкновения между представителями так называемого «Ритуального благочиния» и священниками, которых приглашали родственники умерших для отпевания.

Доходило даже до вызова полиции, а иногда в помещении замечали людей, похожих на охранников или «вышибал». В связи с этим в епархии заявили о намерении сменить руководителя «Ритуального благочиния».

В сообщении епархии подчеркивается, что «Ритуальное благочиние» продолжит свою деятельность, стремясь к максимально конструктивному взаимодействию с светскими структурами.

Обещают приложить все усилия, чтобы отпевания проходили в атмосфере мира и уважения, а близкие умерших могли быть спокойны за то, что прощание с родными совершается должным образом и с соблюдением церковных правил и канонов.

В Санкт‑Петербургской епархии напомнили, что «Ритуальное благочиние» было создано впервые в 2019 году на фоне роста жалоб в ритуальной сфере.

Представители епархии сообщили, что ранее нередки были случаи, когда отпевания усопших проводили вне храмов епархии — в крематориях и залах прощаний при моргах и больницах — «непонятные» священники, которые иногда нарушали и церковные, и государственные законы.

В епархии уточнили, что речь могла идти о людях, вовсе не имевших священного сана или уже лишённых его, то есть так называемых «ряженых».

Одной из главных целей создания благочиния назвали именно предотвращение подобных инцидентов.