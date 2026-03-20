Самый засекреченный остров СССР: чем был известен и как живет сейчас – попасть туда почти невозможно

История города посреди Селигера

Остров Городомля - это уникальный природный объект, расположенный в Тверской области, в центре озера Селигер. Его окружает плотный сосновый лес, формирующий атмосферу уединённости и естественной красоты.

История острова, на котором длительное время функционировал мужской монастырь Нило-Столобенской пустыни, весьма продолжительна. После окончания Великой Отечественной войны территория была засекречена. Именно на острове Городомля осуществлялась разработка первых ракетных систем для нужд обороны СССР.

История острова

В XVI веке владельцем острова являлся выдающийся политический деятель — боярин Богдан Яковлевич Бельский. В начале XVII столетия территория перешла во владение Бориса Михайловича Лыкова. Спустя несколько веков остров был передан боярином в дар мужскому монастырю. Это уединённое и спокойное место привлекало монахов-аскетов. Стремясь к отрешению от мирской суеты, они обустраивали кельи в местных пещерах, ведя отшельнический образ жизни.

В конце XIX века остров посетил Иван Шишкин. Именно в этих живописных местах художник создал этюды, которые впоследствии легли в основу его известных произведений «Утро в сосновом лесу» и «Корабельная роща».

В 1907 году на острове был основан уникальный Гефсиманский скит. Однако трагические исторические события начала XX века затронули и Городомлю. В период массового закрытия храмов Нилова пустынь пришла в упадок. Гефсиманский скит, расположенный на острове, был закрыт.

Позднее на территории монастыря была открыта колония для несовершеннолетних правонарушителей. В конце 1920-х годов на острове Городомля началось строительство одного из первых советских институтов по изучению ящура. Место для размещения данного учреждения было выбрано ввиду его значительной удаленности от других населенных пунктов и естественной изоляции.

Здесь хранились образцы холеры, сибирской язвы, оспы. Однако наиболее значимым является тот факт, что приблизительно в 1935–1938 годах именно здесь был разработан первый пенициллин.

Остров был огражден двумя рядами высокопрочной колючей проволоки.

Наши дни

Основным промышленным объектом на острове является завод «Звезда», специализирующийся на производстве высокоточных приборов различного назначения. Данные устройства находят применение в системах управления морскими судами и воздушными судами.

В настоящее время остров функционирует как закрытое территориальное образование с населением около 1500 человек. Периметр острова защищен ограждением из колючей проволоки, а доступ в Городомлю осуществляется по специальным пропускам. Транспортное сообщение с островом обеспечивается регулярными теплоходными рейсами, связывающими обособленную территорию с городом Осташковом.

