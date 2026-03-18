Место, где заканчивается Россия: здесь нет ни дорог, ни интернета – как живут люди в самом восточном поселке страны

Дорога до Уэлена представляет собой испытание. Дело в том, что доступ к поселку возможен исключительно посредством вертолетного сообщения, обеспечивающего перевозку людей и грузов.

Географическое положение

Поселение вытянуто вдоль узкой косы, с одной стороны омываемой водами лагуны, с другой — морем. В непосредственной близости расположен мыс Дежнева, являющийся крайней восточной точкой Евразийского континента.

Для тех, кто впервые сталкивается с названием Уэлен, оно может показаться необычным. Однако за ним кроется простое объяснение: слово «Увэлен» в переводе с чукотского означает «чёрная земля». Этим термином обозначают тёмные возвышенности на сопке, которые различимы даже в зимний период. Они служили ориентиром для путешественников задолго до появления современных картографических систем.

Жизнь посёлка

Несмотря на удалённость от основных центров цивилизации, в Уэлене функционируют школа, почтовое отделение, магазин и метеостанция. Тем не менее, медицинское обслуживание представляет собой серьёзную проблему: на всё поселение приходится всего один врач-педиатр, а служба скорой помощи появилась относительно недавно. Качество интернет-соединения оставляет желать лучшего, напоминая уровень 1990-х годов, когда загрузка информации занимала часы.

Вопрос обеспечения продуктами питания заслуживает отдельного внимания. Стандартный набор товаров из супермаркета, привычный для жителей крупных городов, в Уэлене считается предметом роскоши. Все поставки осуществляются раз в год, исключительно воздушным транспортом. Овощи, сыры, хлеб — продукты, которые в других регионах являются обыденностью, здесь либо имеют высокую стоимость, либо хранятся в замороженном виде.

Климатические условия также не способствуют облегчению быта. Даже в летние месяцы возможны снегопады, а зимой температура стабильно держится ниже двадцати градусов Цельсия.

Реки промерзают до дна, а тундра функционирует в условиях непрерывных метелей. Кочевые народы, следующие за оленями, продолжают использовать традиционные яранги, поддерживая устои, неподвластные ни холоду, ни времени.

Чем живут люди

Основными видами деятельности жителей Уэлена являются рыболовство и морской зверобойный промысел. Прибрежные воды богаты лососевыми видами рыб, а в море обитают серые и гренландские киты, а также лахтаки.

В этом районе были обнаружены месторождения полезных ископаемых, включая золото. Однако разработка не ведется, поскольку эти территории входят в состав национального парка «Берингия», созданного для сохранения природного наследия восточной Чукотки.

Уэлен также известен своим искусством. Исторически здесь создавались фигурки из моржового клыка и кости, изображающие сцены охоты, быта и древних традиций. Старинные поселения, такие как Дежнёво, некогда славились своими мастерами, но со временем многие из них переселились в Уэлен.

Жизнь в регионе всегда отличалась определёнными сложностями, однако именно эти трудности сформировали уникальный характер Уэлена. Он не является музеем под открытым небом или туристической декорацией. Это активно развивающееся поселение, где древние традиции гармонично сочетаются с современными вертолётными перевозками, а историческое наследие ощущается на физическом уровне, пишет автор блога "Полтора инженера".

