Шедевр русского зодчества среди европейской архитектуры: в каком стиле построен Спас на Крови

Чья кровь пролилась на мостовой, где построили храм Воскресения Христова

Храм Спас на Крови — в буквальном смысле сооружение ювелирной работы. Речь не только про его уникальный вид, но также про то, что при оформлении храма применили технологию, которая до этого использовалась лишь для украшения ювелирных изделий. Подробнее рассказал портал peterburg.center. Спас на Крови, казалось бы, выбивается из строгого классического облика Петербурга, но в то же время является неотъемлемой частью города.

Первоначальное название архитектурного шедевра — храм Воскресения Христова. Но в народе прижилось другое название, связанное с историей его появления. Храм возвели на рубеже XIX–XX веков на месте, где получил смертельное ранение император Александр II. По велению его сына, Александра III, он должен был стать образцом исконно русского стиля в архитектуре — в противовес европейскому, который доминировал в Северной столице.

Сама идея — строить храмы на месте, где произошли важные исторические события — характерна для русского зодчества. За источником вдохновения архитекторы Альфред Парланд и архимандрит Игнатий обратились к образцам зодчества XVII века исконно-русских городов, изучали храмы Ярославля и Москвы. Спас-на-Крови собрал такие характерные его элементы, как резные колонны, роспись и кокошники над окнами.

"Вшиты" в архитектуру храма помимо традиций и особые символы, памятующие о том, в чью память он построен. Центральный шатёр высотой 81 метр напоминает о годе, в котором погиб император — 1881, а высота колокольни в 63 метра — о возрасте, в котором он ушел из жизни. Сама колокольня стоит ровно на том месте, где пролилась кровь Александра II. Более того, изначально архитекторам поставили задачу сохранить в первозданном виде участок мостовой, где был ранен император. Это место должно было быть включено в пространство храма любой ценой.

Неповторимый праздничный, пасхальный, облик храму Воскресения Христова придают девять разноцветных куполов общей площадью более тысячи квадратных метров, покрытых эмалью. Интересно, что эмалью до этого украшали лишь ювелирные изделия.

Спас на Крови — это блестящий пример позднего этапа «русского стиля» в архитектуре, намеренно противопоставленный европейскому облику Петербурга, но ставший не чужой, а драгоценной и органичной его частью.

Ранее Городовой рассказал, какое расстояние от Санкт-Петербурга до Царского Села.