Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Царского села?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Царского Села (города Пушкин) составляет около 25–30 километров по прямой, а длина дорожного маршрута — примерно 30 километров. Это расстояние можно преодолеть разными способами: на электричке, автобусе или автомобиле.

Как добраться

На электричке — один из самых быстрых способов. Поезда отправляются с Витебского вокзала, время в пути — около 30 минут. От станции «Царское Село» до Екатерининского дворца нужно пройти пешком примерно 15–30 минут или доехать на автобусе.

На автобусе можно доехать от станций метро «Московская», «Купчино» и «Звёздная». Время в пути зависит от пробок и может составлять около 40–60 минут.

На автомобиле дорога займёт примерно 30–50 минут без пробок, но в часы пик и в высокий сезон время в пути может увеличиться до часа и более. Рекомендуемые маршруты — по Пулковскому или Витебскому шоссе.

Царское Село — не просто музей под открытым небом, а место, где переплетаются история, архитектура и природа. Здесь можно почувствовать атмосферу императорской резиденции и увидеть шедевры градостроительного искусства.

