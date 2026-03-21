Не бисквит, а искушение: получается мягче пуха и воздушнее облака, никогда не опадает – а пломбирный крем просто тает во рту
Вкуснее горячих бутербродов: Готовлю сытные круассаны за 15 минут за завтрак Полезное
Как по Неве прошлась «Елизавета»: судно 1815 года, открывшее новую эпоху отечественного судоходства Вопросы о Петербурге
Скандал в крематории: конфликт священников и ритуальных служб в Петербурге получил продолжение Город
Сделайте так – и лишайники мигом попадают с дерева: кора чистая и гладкая – яблоня как новенькая Полезное
Самый засекреченный остров СССР: чем был известен и как живет сейчас – попасть туда почти невозможно Полезное
Не бисквит, а искушение: получается мягче пуха и воздушнее облака, никогда не опадает – а пломбирный крем просто тает во рту

Опубликовано: 21 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Изумительно вкусный бисквит с пломбирным кремом 

Кулинарный эксперт Наталья Атаманюк поделилась простым рецептом нежного бисквита с пломбирным кремом. Получается мягким, воздушным и не опадает. Просто тает во рту. Идеально подойдет как для повседневного, так и для праздничного чаепития.

Что потребуется:

  • мука – 160 граммов;
  • разрыхлитель – 10 граммов;
  • яйцо – 2 шт. для бисквита и 2 шт. для крема;
  • сахарный песок – 150 граммов для бисквита и 140 граммов для крема;
  • соль – 1 щепотка;
  • ванильный сахар – 10 граммов;
  • крахмал – 2 столовые ложки;
  • сметана – 500 граммов;
  • сливочное масло – 100 граммов.

Как приготовить:

В первую очередь следует взбить яйца до пышной пены. Постепенно всыпать соль и сахар, продолжать все взбивать 10 минут, чтобы масса стала густой и воздушной.

Просеять муку с разрыхлителем и аккуратно вмешать все лопаткой в яичную смесь, чтобы тесто осталось нежным. Переложить тесто в форму диаметром 20 сантиметров и выпекать бисквит при температуре 165 градусов в течение 40-45 минут. Готовность можно проверить с помощью зубочистки: если она выйдет сухой, то бисквит готов. Его нужно остудить и разрезать на 3 коржа.

Чтобы сделать крем, в сотейнике следует смешать яйца, сахар и ванильный сахар. Добавить сметану и крахмал. Перемешать. Поставить на малый огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения. После необходимо добавить сливочное масло и все размешать до однородности.

Крем переложить в миску, накрыть пленкой и дать остыть. Остывшим кремом смазать каждый корж, собрать торт, смазать бока и верх. Подать десерт к столу. Бисквит с пломбирным кремом получится очень нежным и вкусным.

Ранее мы поделились рецептом нежного и воздушного кулича, который не черствеет даже через 3 дня.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
