Не бисквит, а искушение: получается мягче пуха и воздушнее облака, никогда не опадает – а пломбирный крем просто тает во рту

Кулинарный эксперт Наталья Атаманюк поделилась простым рецептом нежного бисквита с пломбирным кремом. Получается мягким, воздушным и не опадает. Просто тает во рту. Идеально подойдет как для повседневного, так и для праздничного чаепития.
Что потребуется:
- мука – 160 граммов;
- разрыхлитель – 10 граммов;
- яйцо – 2 шт. для бисквита и 2 шт. для крема;
- сахарный песок – 150 граммов для бисквита и 140 граммов для крема;
- соль – 1 щепотка;
- ванильный сахар – 10 граммов;
- крахмал – 2 столовые ложки;
- сметана – 500 граммов;
- сливочное масло – 100 граммов.
Как приготовить:
В первую очередь следует взбить яйца до пышной пены. Постепенно всыпать соль и сахар, продолжать все взбивать 10 минут, чтобы масса стала густой и воздушной.
Просеять муку с разрыхлителем и аккуратно вмешать все лопаткой в яичную смесь, чтобы тесто осталось нежным. Переложить тесто в форму диаметром 20 сантиметров и выпекать бисквит при температуре 165 градусов в течение 40-45 минут. Готовность можно проверить с помощью зубочистки: если она выйдет сухой, то бисквит готов. Его нужно остудить и разрезать на 3 коржа.
Чтобы сделать крем, в сотейнике следует смешать яйца, сахар и ванильный сахар. Добавить сметану и крахмал. Перемешать. Поставить на малый огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения. После необходимо добавить сливочное масло и все размешать до однородности.
Крем переложить в миску, накрыть пленкой и дать остыть. Остывшим кремом смазать каждый корж, собрать торт, смазать бока и верх. Подать десерт к столу. Бисквит с пломбирным кремом получится очень нежным и вкусным.
