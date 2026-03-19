Кулич, который всегда получается: румяная корочка, мякиш нежный и воздушный даже на третий день - рецепт

Рецепт, по которому кулич получается даже у молодой хозяйки

Из 1000 рецептов пасхальных куличей хозяйки выбирают несколько проверенных рецептов, которые не подведут. Кулинар с портала «Поваренок» рассказала, что пробовала новые рецепты много лет, пока не нашла идеальный, по которому кулич всегда получается. Удаётся даже новичкам.

Список продуктов:

Молоко — 0,5 л

Дрожжи свежие — 50 г (сухие автор не рекомендует)

Сливочное масло — 200 г

Мука — около 1,3 кг

Яйца — 6 шт

Сахар — 250-300 г

Изюм, орехи и цукаты — 300 г (что есть или все вместе)

Ванильный сахар — 1 ч. ложка

Поскольку готовится все довольно быстро, удобнее подготовить все ингредиенты заранее и поставить рядом с рабочей поверхностью. Масло размягчить.

Изюм заливают горячей, но не кипящей водой на 10-15 минут, обсушивают на бумажном полотенце и обваливают в муке. Орехи ошпаривают кипятком на 3 минутки, очищают, подсушивают и режут на кусочки.

Молоко слегка подогревают, растворяют в нём дрожжи, добавляют 500 г муки и хорошо размешивают. Опару накрывают полотенцем и ставят в тёплое место без сквозняков или в духовку, нагретую до 35–40C. За полчаса опара увеличивается в 2-3 раза.

За это время можно успеть отделить белки от желтков. Желтки растирают добела с сахаром и ванильным сахаром, в белки добавляют соль и взбивают в стойкую пену.

Когда опара поспеет, добавляют растёртые желтки, перемешивают. Затем кладут размягчённое сливочное масло и снова хорошо перемешивают. В конце медленно вводят взбитые белки.

Просеянную муку добавляют по частям, каждый раз тщательно вымешивая тесто. По технологии автора полужидкое тесто нужно выложить на присыпанный мукой стол и замешивать, подсыпая муку до тех пор, пока оно не начнет слегка отставать от рук и стола. Важно не забить тесто — пусть остаётся чуть липким, мягким, живым.

Готовое тесто укладывают в большую кастрюлю, подсыпают немного муки и отправляют в тёплую духовку на 50 минут. Когда тесто хорошо поднимется, добавляют измельченные орехи, цукаты, изюм, хорошо промешивают и снова ставят в тепло на 20 минут.

Дно формы для выпечки смазывают маслом и застилают промасленным пергаментом. Тесто делят на столько частей, сколько подготовлено форм, и аккуратно выкладывают в формы на 1⁄3 высоты.

Духовку разогревают до 100C. Ставят куличи на 10 минут, затем увеличивают температуру до 180–190C и пекут до готовности, проверяя деревянной шпажкой (сухая - пора вынимать). Для выпекания маленьких форм достаточно 25 минут, больших — 35–40. Время зависит от особенностей духовки.

Готовые куличи не надо сразу вынимать из форм, а оставить на 10-15 минут, после чего вынуть и украсить.

По словам автора, печь по этому рецепту — одно удовольствие, а результат всегда радует.

"На третий день подсохла только корочка, а мякиш остался воздушный и нежный", - делится автор.

