Ленинградская область ждет спокойного половодья: синоптики успокаивают

В Ленинградской области весеннее половодье пройдет спокойно, без значительных подъемов воды в реках. Об этом ТАСС рассказал главный синоптик Александр Колесов.
По его словам, все обойдется без происшествий. На западе снега нет вообще, поэтому половодья не ожидается. На востоке оно начнется на следующей неделе, но из-за погоды обойдется без резких подъёмов.
Таяние снега и льда активизировалось во второй декаде марта благодаря потеплению. По данным Северо-Западного УГМС, на 15 марта снежный покров в регионе был ниже нормы (4–34 см), а запас воды в снеге — 16–56% от средних многолетних значений.
Мониторинг и меры
17 марта специалисты УГМС, МЧС и Аварийно-спасательной службы провели авиаразведку льда на реках и Ладоге для оценки паводковой ситуации.
Результаты привели к решению о превентивных ледовзрывных работах в Свирской губе устья Свири, а также на реках Сясь, Оять и Паша — с 23 по 27 марта.