Ленинградская область ждет спокойного половодья: синоптики успокаивают

Опубликовано: 20 марта 2026 23:00
 Проверено редакцией
Ленинградская область ждет спокойного половодья: синоптики успокаивают
Ленинградская область ждет спокойного половодья: синоптики успокаивают
Global Look Press / Zamir Usmanov
Было принято решение начать проведение превентивных мероприятий по ослаблению ледовых полей в Свирской губе в устье реки Свирь и на реках Сясь, Оять и Паша.

В Ленинградской области весеннее половодье пройдет спокойно, без значительных подъемов воды в реках. Об этом ТАСС рассказал главный синоптик Александр Колесов.​

По его словам, все обойдется без происшествий. На западе снега нет вообще, поэтому половодья не ожидается. На востоке оно начнется на следующей неделе, но из-за погоды обойдется без резких подъёмов.

Таяние снега и льда активизировалось во второй декаде марта благодаря потеплению. По данным Северо-Западного УГМС, на 15 марта снежный покров в регионе был ниже нормы (4–34 см), а запас воды в снеге — 16–56% от средних многолетних значений.​

Мониторинг и меры

17 марта специалисты УГМС, МЧС и Аварийно-спасательной службы провели авиаразведку льда на реках и Ладоге для оценки паводковой ситуации.

Результаты привели к решению о превентивных ледовзрывных работах в Свирской губе устья Свири, а также на реках Сясь, Оять и Паша — с 23 по 27 марта.

Автор:
Юлия Аликова
