2 ст. ложки на стакан — и о седине в волосах забываем: как без салонов вернуть природный цвет
Для многих женщин появление седины является практически катастрофой. В таких случаях большинство предпочитает использовать специализированные красители или обращаться к услугам профессиональных салонов. Однако существует альтернативный метод маскировки седины, основанный на натуральных компонентах, в частности, с использованием кофе.
Эффективность подхода обусловлена наличием природных пигментов. Кофе обеспечивает устойчивый коричневый оттенок, лавровый лист способствует укреплению волосяных фолликулов, а гвоздика стимулирует микроциркуляцию кожи головы, придавая волосам естественный блеск, как сообщает портал womantell.
Комбинация этих ингредиентов формирует комплексное уходовое средство для волос и кожи головы.
Для приготовления маски потребуются следующие ингредиенты:
- вода — 200 мл;
- молотый кофе — 1 столовая ложка;
- гвоздика — 1 столовая ложка;
- лавровый лист — 3 листа.
На первом этапе необходимо налить воду в емкость, затем добавить гвоздику и лавровый лист. Доведите до кипения, затем уменьшите нагрев и варите в течение приблизительно 5 минут.
После этого дайте отвару остыть и процедите его через сито. В полученный отвар добавьте кофе и тщательно перемешайте до достижения однородной консистенции.
Нанесите состав на волосы. Аккуратно помассируйте кожу головы, что способствует улучшению кровообращения и более эффективному проникновению активных компонентов в волосяные фолликулы. Оставьте маску на один час.
Смойте средство теплой водой. Результат будет заметен незамедлительно: седые волосы приобретут легкий коричневый оттенок. Регулярное применение маски усилит выраженность эффекта.
