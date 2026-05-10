Ковры - прошлый век: в Европе от них давно отказались - вот что теперь в моде

Опубликовано: 10 мая 2026 14:28
Автор:
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
Ковры на весь пол уже давно устарели.

От ковролина и массивных ковров постепенно отказываются из-за пыли, сложного ухода и "тяжёлого" вида интерьера. Особенно это заметно в небольших квартирах, где такие покрытия визуально уменьшают пространство.

Натуральные рисунки вернулись в моду

Сейчас европейцы делают ставку на красивые напольные покрытия, которые сами становятся частью интерьера, пишет автор сайта "Топ-ремонт". В моде натуральный паркет, инженерная доска с выраженной текстурой дерева, укладка "ёлочкой" и спокойные природные оттенки. Всё чаще выбирают и современные бесшовные покрытия — микробетон, крупноформатную плитку или наливные полы, которые визуально расширяют помещение.

Для кухни, прихожей и ванной активно используют кварцвинил и SPC-покрытия. Они не боятся воды, служат годами и при этом выглядят как натуральное дерево или камень.

Вместо больших ковров — маленькие

Теперь вместо огромного ковра на всю комнату используют один-два небольших акцентных коврика. Их кладут возле дивана, кровати или в зоне отдыха. Причём такие ковры всё чаще становятся главным элементом декора.

Особое внимание уделяют материалам. Вместо дешёвой синтетики в тренде шерсть, хлопок, лён и джут. Такие ковры приятнее на ощупь, выглядят дороже и меньше собирают пыль.

Этот тренд постепенно приходит и в Россию. Всё больше людей выбирают единое напольное покрытие по всей квартире, а ковры используют только как стильный акцент.

