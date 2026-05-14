Засыпаю соль в унитаз на всю ночь — и просыпаюсь с сияющей сантехникой: без лишней химии
Устали каждую неделю тереть унитаз ёршиком и тратить деньги на едкую бытовую химию? Опытные хозяйки давно используют способ проще и дешевле.
Никаких дорогих средств не нужно. Достаточно вечером засыпать в унитаз пару горстей самой дешёвой каменной соли, оставить на ночь, а утром просто смыть воду.
Почему соль работает лучше многих гелей
Всё дело в её свойствах. Соль помогает подавлять размножение бактерий, из-за которых появляется запах и жёлтый налёт. Кроме того, она постепенно размягчает известковые отложения и не даёт грязи быстро накапливаться под ободком.
В отличие от агрессивных средств с хлоркой, соль не имеет резкого запаха и не повреждает пластиковые детали. А стоит в десятки раз дешевле популярных таблеток и гелей.
Как правильно использовать
Перед сном нужно взять две пригоршни крупной соли и высыпать прямо в чашу унитаза, особенно под ободок. Смывать сразу нельзя — соль должна растворяться постепенно всю ночь.
Утром достаточно нажать слив. Если налёт старый, можно слегка пройтись ёршиком, но сильных усилий уже не потребуется.
Как часто повторять
Для профилактики хватает одного раза в неделю. Особенно хорошо метод помогает в квартирах с жёсткой водой, где быстро появляется известковый камень.
Важный нюанс
Подходит только крупная каменная соль без добавок. Мелкая растворяется слишком быстро, а йодированная со временем может оставлять желтоватый оттенок.
Личный опыт
Я решил проверить лайфхак с солью — и он действительно работает. Засыпав пару горстей крупной соли перед сном, наутро унитаз стал гораздо чище. После такого способа сантехника дольше остаётся чистой, а трат на бытовую химию становится меньше.
