От «пляшущей» плитки до гарантии на два года: на Невском переложат тротуары и возьмутся за трамвайные пути

Главную артерию Петербурга обновят уже в этом году.

Невский проспект — это лицо Петербурга, и скоро это лицо станет еще симпатичнее. Главную магистраль города ждет масштабное обновление. Причем затронет оно и пешеходов, и автомобилистов.

Тротуары: минус «пляшущие» плиты

Многие замечали, что местами гранит на Невском лежит неровно. Это решили исправить. Дирекция транспортного строительства уже ищет тех, кто приведет пешеходные зоны в порядок, пишет "Фонтанка".

На первый этап работ выделили 36 миллионов рублей. Рабочим придется потрудиться: участки ремонта разбросаны по всему проспекту — от Мойки до самой площади Александра Невского.

Важно: Первый этап ремонта тротуаров должны закончить быстро — до 17 ноября этого года. Так что осенью придется немного потесниться и пообходить заборы.

Дорога: от Восстания до Лавры

Если центральную часть Невского (от Адмиралтейства до площади Восстания) уже обновили в «рекордные сроки», то теперь пришла очередь так называемого Старо-Невского.

На ремонт дороги от площади Восстания до площади Александра Невского город готов потратить 202,5 миллиона рублей. Это серьезная работа, которая включает в себя:

Замену асфальта на проезжей части.

Ремонт трамвайных путей на перекрестке Невского и Литейного.

Здесь торопиться не будут: по контракту все работы должны завершить к ноябрю 2026 года.

Интересные детали: прочный асфальт и гарантия

Почему асфальт на Невском иногда «сходит» быстрее, чем хотелось бы? Всё дело в гигантском потоке машин и тяжелых автобусов.

Для таких сложных участков в Петербурге обычно используют специальную смесь — щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он лучше держит нагрузку. С гарантией всё честно:

Если по полосе за сутки проезжает больше 20 тысяч машин (а на Невском это норма), гарантия составит всего 2 года .

. В тихих местах дорога должна стоять без ремонта 8 лет.

