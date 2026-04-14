Капремонт петербургских артерий: Невский и Литейный мосты ждут обновления за миллиард

Дирекция по транспортному строительству Санкт-Петербурга объявила тендер на выбор компании для капремонта моста Александра Невского.
Максимальная стоимость контракта — 926,8 млн рублей. В рамках работ заменят асфальтобетон и модернизируют трамвайные пути. Об этом указано на сайте «Госзакупок».
Заказчиком является СПб ГБУ «Мостотрест». Ремонт стартует сразу после подписания договора и завершится к 16 ноября 2027 года.
Город также ищет исполнителя для ремонта Литейного моста, где обновят асфальтобетонное покрытие. Бюджет работ — примерно 77 млн рублей, срок окончания — 4 сентября 2026 года.