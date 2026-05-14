«Девятиэтажка» под землей и возвращение легендарной «Авроры»: как строят коричневую ветку метро
Коричневая ветка метро в Петербурге — один из самых ожидаемых проектов. Жители Юго-Запада ждут её десятилетиями. Хорошие новости: стройка наконец-то вошла в активную фазу.
Вот что происходит на стройплощадках прямо сейчас.
Зачем метро нужен свой «дом»?
На пересечении улицы Маршала Казакова и Брестского бульвара развернулась масштабная стройка. Здесь возводят электродепо «Красносельское», сообщает телеграм-канал «Подземник».
Это не просто стоянка, а настоящий «дом» для поездов, где их будут ремонтировать и проверять перед выходом на линию.
Сейчас рабочие готовят площадку для огромного котлована. Технологии используют серьезные: в землю вбивают мощные сваи, которые станут прочными стенами. Это нужно, чтобы грунт не пополз, когда начнут рыть тоннели.
Огромный щит и два тоннеля
Вдоль улицы Маршала Казакова скоро соберут гигантскую машину — проходческий щит. Его диаметр больше 6 метров.
Эта махина должна прогрызть два параллельных пути под землей. Каждый длиной больше километра. Эти тоннели соединят депо с основной веткой.
«Броневая»: яма глубиной с девятиэтажку
На углу Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта тоже кипит работа. Здесь строят вестибюль будущей станции «Броневая».
Чтобы подготовить место для станции, рабочие роют котлован глубиной 27 метров. Представьте себе девятиэтажный дом, уходящий под землю — масштаб впечатляет.
Главная задача сейчас — защитить стройку от воды. Стены делают абсолютно герметичными, чтобы знаменитые петербургские грунтовые воды не затопили объект.
Легендарная «Аврора» снова в деле
Тоннели на этом участке будет рыть знаменитый щит «Аврора». Этот аппарат — настоящий ветеран петербургского метростроя.
Именно он прокладывал путь к станциям «Адмиралтейская» и «Горный институт». Весь остаток лета строители будут собирать технику и укреплять почву, чтобы запустить «Аврору» под землю.
