«Девятиэтажка» под землей и возвращение легендарной «Авроры»: как строят коричневую ветку метро
«Девятиэтажка» под землей и возвращение легендарной «Авроры»: как строят коричневую ветку метро

Опубликовано: 14 мая 2026 13:05
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Работы развернулись на площадке будущего электродепо.

Коричневая ветка метро в Петербурге — один из самых ожидаемых проектов. Жители Юго-Запада ждут её десятилетиями. Хорошие новости: стройка наконец-то вошла в активную фазу.

Вот что происходит на стройплощадках прямо сейчас.

Зачем метро нужен свой «дом»?

На пересечении улицы Маршала Казакова и Брестского бульвара развернулась масштабная стройка. Здесь возводят электродепо «Красносельское», сообщает телеграм-канал «Подземник».

Это не просто стоянка, а настоящий «дом» для поездов, где их будут ремонтировать и проверять перед выходом на линию.

Сейчас рабочие готовят площадку для огромного котлована. Технологии используют серьезные: в землю вбивают мощные сваи, которые станут прочными стенами. Это нужно, чтобы грунт не пополз, когда начнут рыть тоннели.

Огромный щит и два тоннеля

Вдоль улицы Маршала Казакова скоро соберут гигантскую машину — проходческий щит. Его диаметр больше 6 метров.

Эта махина должна прогрызть два параллельных пути под землей. Каждый длиной больше километра. Эти тоннели соединят депо с основной веткой.

«Броневая»: яма глубиной с девятиэтажку

На углу Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта тоже кипит работа. Здесь строят вестибюль будущей станции «Броневая».

Чтобы подготовить место для станции, рабочие роют котлован глубиной 27 метров. Представьте себе девятиэтажный дом, уходящий под землю — масштаб впечатляет.

Главная задача сейчас — защитить стройку от воды. Стены делают абсолютно герметичными, чтобы знаменитые петербургские грунтовые воды не затопили объект.

Легендарная «Аврора» снова в деле

Тоннели на этом участке будет рыть знаменитый щит «Аврора». Этот аппарат — настоящий ветеран петербургского метростроя.

Именно он прокладывал путь к станциям «Адмиралтейская» и «Горный институт». Весь остаток лета строители будут собирать технику и укреплять почву, чтобы запустить «Аврору» под землю.

