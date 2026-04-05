Монастырь, основанный в 1398 году: здесь любили отдыхать русские цари - находится рядом с Москвой, что посмотреть

При посещении Звенигорода стоит обязательно посетить Саввино-Сторожевский монастырь, так как он является главной достопримечательностью города. Древнее сооружение находится в отличном состоянии.
Режим работы монастыря
Саввино-Сторожевский монастырь открыт ежедневно с 6:00. Время завершения работы зависит от окончания вечернего богослужения. Актуальное расписание можно увидеть на сайте обители.
История
Обитель была основана в 1398 году Саввой Сторожевским. Он являлся учеником Сергия Радонежского. В качестве места для монастыря была выбрана территория впадения реки Сторожки в Москву-реку.
«Вскоре здесь стали строиться кельи, а территория была обнесена стеной. Временем нового расцвета обитель обязана первому царю из династии Романовых — Михаилу Фёдоровичу, а также его сыну Алексею Михайловичу», - сообщает портал «Трипстер».
«В 1918 году сюда пришли большевики. На территории сначала разместили воинскую часть, затем здесь работал санаторий, а чуть позже — музей», - рассказывает источник.
Богослужения вернулись в монастырь только в 1995 году.
Достопримечательности
Саввино-Сторожевский монастырь богат достопримечательностями, при чем некоторые из них стоит рассмотреть подробнее.
Собор Рождества Богородицы
Входит в число древних сооружений Московский области. Здесь множество раз проводились реставрации, поэтому обитель находится в отличном состоянии. Храм выполнен из белого известняка, имеет стиль владимиро-суздальского зодчества.
Преображенская церковь
Яркий храм был построен в 1750-е годы. Звонница состоит из четырех башен разной высоты, красные фасады имеют светлый декор, что придает особую контрастность.
Троицкая церковь
Обитель имеет уникальную архитектуру – это одно из последних шатровых сооружений в России. Уже через год после окончания строительства Троицкой церкви будет введен запрет на такие здания.
Другие постройки
Также стоит уделить внимание Дворцу царя Алексея Михайловича, Царицыным палатам, Келейным корпусам, Казначейскому корпусу.
