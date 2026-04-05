Монастырь, основанный в 1398 году: здесь любили отдыхать русские цари - находится рядом с Москвой, что посмотреть
Монастырь, основанный в 1398 году: здесь любили отдыхать русские цари - находится рядом с Москвой, что посмотреть

Опубликовано: 5 апреля 2026 19:42
 Проверено редакцией
Старинный монастырь, который известен на всю Россию

При посещении Звенигорода стоит обязательно посетить Саввино-Сторожевский монастырь, так как он является главной достопримечательностью города. Древнее сооружение находится в отличном состоянии.

Режим работы монастыря

Саввино-Сторожевский монастырь открыт ежедневно с 6:00. Время завершения работы зависит от окончания вечернего богослужения. Актуальное расписание можно увидеть на сайте обители.

История

Обитель была основана в 1398 году Саввой Сторожевским. Он являлся учеником Сергия Радонежского. В качестве места для монастыря была выбрана территория впадения реки Сторожки в Москву-реку.

«Вскоре здесь стали строиться кельи, а территория была обнесена стеной. Временем нового расцвета обитель обязана первому царю из династии Романовых — Михаилу Фёдоровичу, а также его сыну Алексею Михайловичу», - сообщает портал «Трипстер».

«В 1918 году сюда пришли большевики. На территории сначала разместили воинскую часть, затем здесь работал санаторий, а чуть позже — музей», - рассказывает источник.

Богослужения вернулись в монастырь только в 1995 году.

Достопримечательности

Саввино-Сторожевский монастырь богат достопримечательностями, при чем некоторые из них стоит рассмотреть подробнее.

Собор Рождества Богородицы

Входит в число древних сооружений Московский области. Здесь множество раз проводились реставрации, поэтому обитель находится в отличном состоянии. Храм выполнен из белого известняка, имеет стиль владимиро-суздальского зодчества.

Преображенская церковь

Яркий храм был построен в 1750-е годы. Звонница состоит из четырех башен разной высоты, красные фасады имеют светлый декор, что придает особую контрастность.

Троицкая церковь

Обитель имеет уникальную архитектуру – это одно из последних шатровых сооружений в России. Уже через год после окончания строительства Троицкой церкви будет введен запрет на такие здания.

Другие постройки

Также стоит уделить внимание Дворцу царя Алексея Михайловича, Царицыным палатам, Келейным корпусам, Казначейскому корпусу.

Автор:
Полина Аксенова
