Салат "Семёновна" без варки: Как его готовить, из чего состоит

Совет по приготовлению вкусного салата.

Приготовление салата - это не всегда сложно и долго. Можно собрать блюдо из простых ингредиентов, а получить настоящий кулинарный шедевр.

Рассказываем, как приготовить салат "Семёновна" без варки, способом поделились на канале "Простые рецепты".

Для приготовления салата "Семёновна" нам понадобятся такие продукты:

100 г белокочанной капусты;

2-3 крабовые палочки;

5 ломтиков копчёной колбасы;

1 болгарский перец;

1 морковь;

соль;

майонез.

Способ приготовления вкусного салата без варки по шагам

Капусту нарезаем мелко, немного подсаливаем и разминаем руками, она должна стать сочной. Лучше брать молодую капусту, она более нежная и хрустящая. Сырую морковь очистить и натереть, можно пропустить её через тёрку для овощей по-корейски, тогда получатся длинные тонкие полоски. Крабовые палочки нарезать тонкими полосами. Колбасу также необходимо измельчить. Болгарский перец очистить от зёрен и плодоножки, нарезать вдоль тонко. Ингредиенты салата сложить в 1 посуду, добавить по вкусу соли, заправить майонезом и перемешать.

Салат "Семёновна" готов, его можно сразу подавать к столу. В нем соединены, казалось бы, несовместимые продукты - колбаса и крабовые палочки. Но диссонанса в блюде они не вызывают. Салат получается свежим, лёгким, но одновременно сытным, с оригинальным вкусом.

Прелесть в том, что для приготовления салата продукты варить нет необходимости, подать блюдо на стол можно максимально быстро.

Он идеален, если гости пришли без приглашения, а вам срочно надо их чем-то накормить. Также можно приготовить салат в качестве быстрого перекуса на ужин, если готовить сложные блюда желания нет, а есть хочется.

