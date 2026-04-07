Салат "Семёновна" без варки: Как его готовить, из чего состоит

Приготовление салата - это не всегда сложно и долго. Можно собрать блюдо из простых ингредиентов, а получить настоящий кулинарный шедевр.
Рассказываем, как приготовить салат "Семёновна" без варки, способом поделились на канале "Простые рецепты".
Для приготовления салата "Семёновна" нам понадобятся такие продукты:
- 100 г белокочанной капусты;
- 2-3 крабовые палочки;
- 5 ломтиков копчёной колбасы;
- 1 болгарский перец;
- 1 морковь;
- соль;
- майонез.
Способ приготовления вкусного салата без варки по шагам
- Капусту нарезаем мелко, немного подсаливаем и разминаем руками, она должна стать сочной. Лучше брать молодую капусту, она более нежная и хрустящая.
- Сырую морковь очистить и натереть, можно пропустить её через тёрку для овощей по-корейски, тогда получатся длинные тонкие полоски.
- Крабовые палочки нарезать тонкими полосами.
- Колбасу также необходимо измельчить.
- Болгарский перец очистить от зёрен и плодоножки, нарезать вдоль тонко.
- Ингредиенты салата сложить в 1 посуду, добавить по вкусу соли, заправить майонезом и перемешать.
Салат "Семёновна" готов, его можно сразу подавать к столу. В нем соединены, казалось бы, несовместимые продукты - колбаса и крабовые палочки. Но диссонанса в блюде они не вызывают. Салат получается свежим, лёгким, но одновременно сытным, с оригинальным вкусом.
Прелесть в том, что для приготовления салата продукты варить нет необходимости, подать блюдо на стол можно максимально быстро.
Он идеален, если гости пришли без приглашения, а вам срочно надо их чем-то накормить. Также можно приготовить салат в качестве быстрого перекуса на ужин, если готовить сложные блюда желания нет, а есть хочется.
Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить простой салат всего за 10 минут.