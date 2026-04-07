Салат "Семёновна" без варки: Как его готовить, из чего состоит

Опубликовано: 7 апреля 2026 01:03
 Проверено редакцией
Совет по приготовлению вкусного салата.

Приготовление салата - это не всегда сложно и долго. Можно собрать блюдо из простых ингредиентов, а получить настоящий кулинарный шедевр.

Рассказываем, как приготовить салат "Семёновна" без варки, способом поделились на канале "Простые рецепты".

Для приготовления салата "Семёновна" нам понадобятся такие продукты:

  • 100 г белокочанной капусты;
  • 2-3 крабовые палочки;
  • 5 ломтиков копчёной колбасы;
  • 1 болгарский перец;
  • 1 морковь;
  • соль;
  • майонез.

Способ приготовления вкусного салата без варки по шагам

  1. Капусту нарезаем мелко, немного подсаливаем и разминаем руками, она должна стать сочной. Лучше брать молодую капусту, она более нежная и хрустящая.
  2. Сырую морковь очистить и натереть, можно пропустить её через тёрку для овощей по-корейски, тогда получатся длинные тонкие полоски.
  3. Крабовые палочки нарезать тонкими полосами.
  4. Колбасу также необходимо измельчить.
  5. Болгарский перец очистить от зёрен и плодоножки, нарезать вдоль тонко.
  6. Ингредиенты салата сложить в 1 посуду, добавить по вкусу соли, заправить майонезом и перемешать.

Салат "Семёновна" готов, его можно сразу подавать к столу. В нем соединены, казалось бы, несовместимые продукты - колбаса и крабовые палочки. Но диссонанса в блюде они не вызывают. Салат получается свежим, лёгким, но одновременно сытным, с оригинальным вкусом.

Прелесть в том, что для приготовления салата продукты варить нет необходимости, подать блюдо на стол можно максимально быстро.

Он идеален, если гости пришли без приглашения, а вам срочно надо их чем-то накормить. Также можно приготовить салат в качестве быстрого перекуса на ужин, если готовить сложные блюда желания нет, а есть хочется.

