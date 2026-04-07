Лью под куст молоко – и клематисы взрываются миллионом бутонов: не продукт, а находка для продвинутых цветоводов

Клематисы – это цветущие лианы, пользующиеся большой популярностью среди садоводов благодаря своей декоративности, особенно в период цветения.
Уход за клематисами относительно прост. Однако для достижения обильного и продолжительного цветения необходимо применять определённые агротехнические приёмы.
Важным аспектом является обеспечение адекватного питания. В течение всего вегетационного периода клематисы активно расходуют ресурсы на формирование зелёной массы и бутонов, что обуславливает потребность в регулярных подкормках.
По словам агронома Ксении Давыдовой, начиная с мая, каждые две недели следует проводить подкормку клематисов известковым молочком. Для приготовления раствора необходимо растворить 200 граммов извести в ведре воды и осуществлять полив растений под корень.
Помимо этого, существенное значение имеют органические подкормки, такие как куриный помёт или коровяк. Благодаря этим простым приемам от ваших клематисов будет сложно оторвать взгляд.
