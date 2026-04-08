Котлеты, которые улетают за 1 минуту: нежные, сочные и вкусные – ни мяса, ни рыбы, а оторваться невозможно

Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась рецептом ароматных, нежных и сочных капустных котлет. Готовятся довольно просто и быстро. Получаются настолько вкусными, что о мясе и рыбе никто и не вспоминает. Идеальный вариант и для ужина, и для сытного перекуса.
Что потребуется:
- капуста – 0,7 килограмма;
- яйцо – 2 шт.;
- луковица – 2 шт.;
- манка – 5 столовых ложек;
- соль – 1 чайная ложка;
- сливочное масло – 30 граммов.
Как приготовить:
Первым делом нужно мелко нашинковать капусту, опустить ее в кипящую воду и варить с момента закипания 10 минут до полуготовности. Лук мелко нарезать и обжарить в сковороде на сливочном масле до золотистости.
Откинуть капусту на дуршлаг. Дать ей стечь и немного остыть. Как только капуста остынет, нужно отжать лишнюю влагу. Добавить к ней лук, яйца, соль, манную крупу и приправу по вкусу. Все хорошо вымешать руками. Дать овощному фаршу постоять 10 минут, чтобы манка набухла. Если фарш получился жидковатым, то можно добавить еще немного манки.
Сформировать котлеты. Набрать немного фарша в руку и, перекидывая его из ладони в ладонь, сформировать округлые заготовки. Обжарить котлеты на хорошо разогретом подсолнечным масле. Как только котлеты зарумянятся, их необходимо перевернуть. Обжарить вторую сторону под крышкой на умеренном огне. Готовые котлеты подать со сметаной. Получится очень сочно и вкусно.
