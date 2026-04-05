Запеканка из цветной капусты: получается вкуснее мяса – нежная и сочная – готовлю ее каждый день
Запеканка из цветной капусты: получается вкуснее мяса – нежная и сочная – готовлю ее каждый день

Опубликовано: 5 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Рецепт нежной и сочной запеканки из цветной капусты 

Автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+) поделилась рецептом нежной и сочной запеканки из цветной капусты. Получается вкуснее мяса. Понравится даже тем, кто нос воротит при виде капусты. Идеально подойдет для сытного ужина.

Что потребуется:

  • цветная капуста – 700 граммов;
  • яйцо – 3 шт.;
  • сливки 10% – 150 миллилитров;
  • сыр твердых сортов – 150 граммов;
  • мука – 1 столовая ложка;
  • сухой чеснок – 1 чайная ложка;
  • соль – по вкусу;
  • смесь молотых перцев – по вкусу;
  • зелень – для посыпки;
  • сливочное масло – для смазывания формы.

Как приготовить:

Первым делом нужно разобрать цветную капусту на соцветия, отправить их в кипящую подсоленую воду и варить 5-7 минут до полуготовности. Затем откинуть на дуршлаг, дать хорошо стечь и выложить на бумажные полотенца.

В глубокой миске слегка взбить яйца, влить сливки и перемешать до однородности. Всыпать соль, смесь перцев и чеснок. Сюда же натереть сыр на мелкой терке: 50 граммов оставить для посыпки сверху. Пермешать и всыпать муку. Смесь должна получиться густоватой, но однородной.

Форму для запекания смазать сливочным маслом, выложить капусту в один слой и равномерно залить ее подготовленной смесью. Отправить в духовку, разгретую до 180 градусов, на 35 минут.

Затем достать, посыпать оставшимся сыром и вернуть в духовку еще на 5-7 минут. Готовую запеканку посыпать свежей зеленью и подать к столу.

Полезные советы:

  • Капусту важно не переварить. Достаточно 5-7 минут. Иначе запеканка получится рыхлой.
  • Соцветия лучше делать одинаковыми по размеру: так все пропечется равномерно.
  • С мукой важно не переборщить, чтобы запеканка не стала плотной.
  • С солью важно быть аккуратными: сыр уже соленый. Лучше сперва слегка посолить и попробовать.
  • Для вкуса можно добавить щепотку мускатного ореха или чуть-чуть горчицы.

Ранее мы поделились еще одним рецептом вкусного блюда из капусты.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
