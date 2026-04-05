Запеканка из цветной капусты: получается вкуснее мяса – нежная и сочная – готовлю ее каждый день

Автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+) поделилась рецептом нежной и сочной запеканки из цветной капусты. Получается вкуснее мяса. Понравится даже тем, кто нос воротит при виде капусты. Идеально подойдет для сытного ужина.
Что потребуется:
- цветная капуста – 700 граммов;
- яйцо – 3 шт.;
- сливки 10% – 150 миллилитров;
- сыр твердых сортов – 150 граммов;
- мука – 1 столовая ложка;
- сухой чеснок – 1 чайная ложка;
- соль – по вкусу;
- смесь молотых перцев – по вкусу;
- зелень – для посыпки;
- сливочное масло – для смазывания формы.
Как приготовить:
Первым делом нужно разобрать цветную капусту на соцветия, отправить их в кипящую подсоленую воду и варить 5-7 минут до полуготовности. Затем откинуть на дуршлаг, дать хорошо стечь и выложить на бумажные полотенца.
В глубокой миске слегка взбить яйца, влить сливки и перемешать до однородности. Всыпать соль, смесь перцев и чеснок. Сюда же натереть сыр на мелкой терке: 50 граммов оставить для посыпки сверху. Пермешать и всыпать муку. Смесь должна получиться густоватой, но однородной.
Форму для запекания смазать сливочным маслом, выложить капусту в один слой и равномерно залить ее подготовленной смесью. Отправить в духовку, разгретую до 180 градусов, на 35 минут.
Затем достать, посыпать оставшимся сыром и вернуть в духовку еще на 5-7 минут. Готовую запеканку посыпать свежей зеленью и подать к столу.
Полезные советы:
- Капусту важно не переварить. Достаточно 5-7 минут. Иначе запеканка получится рыхлой.
- Соцветия лучше делать одинаковыми по размеру: так все пропечется равномерно.
- С мукой важно не переборщить, чтобы запеканка не стала плотной.
- С солью важно быть аккуратными: сыр уже соленый. Лучше сперва слегка посолить и попробовать.
- Для вкуса можно добавить щепотку мускатного ореха или чуть-чуть горчицы.
