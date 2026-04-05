Новости по теме
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Апрель не проспите, иначе смородины не видать: чем опрыскать кусты, пока почки не распустились - 3 варианта Полезное
Что посадить в начале апреля: Не упустите момент по Лунному календарю дачника

Опубликовано: 5 апреля 2026 03:06
 Проверено редакцией
Советы для дачников с опорой на лунный календарь.

Высадка растений на даче в апреле - важный процесс. именно сейчас для многих культур происходит закладка почек, что существенно влияет на будущий урожай.

На портале "Погода Mail.ru" рассказывают, какие дни по лунному календарю удачны для высадки растений, и что в этот период можно посадить в почву, чтобы получить крупный урожай.

Ориентироваться стоит не только на советы лунного календаря, но и на погодные условия, не стоит доходить до абсурда и высаживать цветы, если, например, у вас ещё холодно. Лунный календарь дёт рекомендованные даты, отталкиваясь от фаз луны, но они не являются обязательными.

С 6 апреля можно проводить обрезку деревьев, избавляться от сорняков. лишней поросли, обрабатывать растения от вредителей. А вот отправлять растения в грунт пока не рекомендуется. Дни выпадают на убывающую луну, для посадок неблагоприятны. Посадить, конечно, можно, но высок риск получить слабый урожай.

С 17 апреля наступает время растущей луны, самое время заняться посадками растений. А вот проводить обрезку кустарников и деревьев сейчас не рекомендуется. Срезы будут зарастать длительно, высока вероятность болезни растения из-за присоединения инфекций.

В апреле можно сеять редис, морковь, если позволяют климатические условия вашего региона. На рассаду можно посеять свёклу. Также хорошо высаживать в этом месяце овощи и зелень в теплице, там уже достаточно комфортная температура, и даже возвратные заморозки культуры не повредят.

Ранее издание рассказывало, как можно помочь кустам роз на даче сразу после схода снега.

