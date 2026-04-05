Что посадить в начале апреля: Не упустите момент по Лунному календарю дачника

Высадка растений на даче в апреле - важный процесс. именно сейчас для многих культур происходит закладка почек, что существенно влияет на будущий урожай.
На портале "Погода Mail.ru" рассказывают, какие дни по лунному календарю удачны для высадки растений, и что в этот период можно посадить в почву, чтобы получить крупный урожай.
Ориентироваться стоит не только на советы лунного календаря, но и на погодные условия, не стоит доходить до абсурда и высаживать цветы, если, например, у вас ещё холодно. Лунный календарь дёт рекомендованные даты, отталкиваясь от фаз луны, но они не являются обязательными.
С 6 апреля можно проводить обрезку деревьев, избавляться от сорняков. лишней поросли, обрабатывать растения от вредителей. А вот отправлять растения в грунт пока не рекомендуется. Дни выпадают на убывающую луну, для посадок неблагоприятны. Посадить, конечно, можно, но высок риск получить слабый урожай.
С 17 апреля наступает время растущей луны, самое время заняться посадками растений. А вот проводить обрезку кустарников и деревьев сейчас не рекомендуется. Срезы будут зарастать длительно, высока вероятность болезни растения из-за присоединения инфекций.
В апреле можно сеять редис, морковь, если позволяют климатические условия вашего региона. На рассаду можно посеять свёклу. Также хорошо высаживать в этом месяце овощи и зелень в теплице, там уже достаточно комфортная температура, и даже возвратные заморозки культуры не повредят.
Ранее издание рассказывало, как можно помочь кустам роз на даче сразу после схода снега.