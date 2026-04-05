Никакой плесени на рассаде: Вот что даю росткам в апреле, а они потом - урожай

Советы по уходу за рассадой.

Апрель - время активного роста рассады перед высадкой молодых растений в грунт. Именно в этот период в горшках может появиться плесень. Некоторые дачники не обращают на неё внимания и очень зря. Плесень может погубить ростки, они начнут загнивать от ствола и погибнут, высаживать в грунт на даче окажется нечего.

Кроме того плесень нарушает кислородный обмен, растения могут отставать в росте, также увеличивается вероятность присоединения бактериальных инфекций. Вместо ровных здоровых кустиков вы рискуете получить больные растения.

Как необходимо ухаживать за рассадой, рассказывают на канале "Дача, сад и огород". Эти способы помогут избавиться от плесени насовсем.

Можно просто снять верхний слой грунта, поражённый плесенью. Это временно решит проблему, но не избавит от неё надолго, вскоре плесень появится в ящиках или горшках снова.

Хорошим вариантом будет обработка грунта сухими составами, помогающими избавиться от бактерий. Первый вариант - присыпать почву под растениями сухим активированным углём. Вреда растениям от него не будет, а вот плесень побороть удастся.

Также хорошо использовать сухую триходерму, она поможет убрать плесень. Хорош при избавлении от плесени в горшках и ящиках фитоспорин, просто густо присыпьте им почву под растениями.

Если растолочь в порошок глиокладин и присыпать им грунт, то тоже получится отличный вариант избавления от плесени.

Можно приготовить слабый раствор перекиси водорода - 2 столовые ложки средства на литр воды. Опрыскать составом почву и сами растения, перекись избавляет от бактерий, способствующих росту плесени в горшках.

Если плесени в горшках слишком много, избавиться от неё не получается, можно применить крайние меры. Для этого понадобится полностью сменить грунт в ящике или горшке с рассадой. Старую землю выбрасываем, горшки моем кипятком, насыпаем новую почву, в которую сажаем молодые растения.

Чтобы плесень появлялась реже, рекомендуется следить за поливом. Сухой, конечно, земля быть не должна, но и болото в ящиках с рассадой разводить не стоит.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно посеять морковь самым простым, но эффективным способом.