Раскидала лесное "сокровище" по участку — урожаем завалило: бесплатно и без вредной химозы

Как применять на даче дары леса — хвоя, шишки, мох и березовый сок

Если неподалеку от вашей дачи расположен лесной массив, то это прекрасная возможность воспользоваться дарами леса во благо будущего урожая. Вы даже не представляете, сколько всего полезного валяется у вас под ногами, когда вы прогуливаетесь по лесной тропинке! Автор дзен-канала "Дачные истории" рассказывает, как можно использовать лесные "сокровища" для сада и огорода.

Перечислим самые полезные подарки, которые можно собрать в лесу.

Мох сфагнум

Обладает бактерицидными и антисептическими свойствами, создает оптимальную влажную среду для формирования корней, подходит для трудноукореняемых культур, например, герани, бегонии, фиалки или гортензии. Автор советует собирать мох полосами, чтобы предупредить полное уничтожение мховых сообществ на определенных участках. Не забудьте тщательно просушить мох после сбора. Храните его в бумажных пакетах.

Из мха можно приготовить уникальный настой для растений. Для этого заполните мхом банку, залейте холодной водой, настоите в тепле 5-12 дней, слейте жидкость в отдельную емкость и уберите под крышку в холодильник. У вас получится закваска, которую можно так хранить до 6 месяцев. При использовании разведите настой водой в пропорциях 100 мл на 10 л и полейте культуры либо опрыскайте грядки для профилактики болезней.

Сосновые шишки и хвоя

Отличное сырье от болезней и вредителей! Шишки медленно разлагаются, а потому подходят для использования в качестве мульчи. Сосновая мульча надежно сохраняет влагу в земле, что особенно актуально для растений в засушливых условиях. Кроме того, смесь шишек и хвои обладает ярко выраженными инсектицидными свойствами. Их резкий запах и эфирные масла отпугивают вредителей, в частности слизней и муравьев. Фитонциды, содержащиеся в иглах, дополнительно снижают вероятность распространения грибковых заболеваний.

Березовый сок

Богат сахарами, органическими кислотами, аминокислотами и важными микроэлементами и макроэлементами (азот, фосфор, калий, магний, кальций, марганец и железо). Березовый сок способен обеспечить растения всем необходимым для роста.

"Берёзовый сок стимулирует рост растений, обогащает их питательными веществами и помогает адаптироваться к любым погодным условиям, будь то заморозки, жара, холод или засуха. Он является натуральным помощником для сада и огорода", - поясняет автор блога.

Если развести березовый сок с водой 1:2 или 1:3, а потом полить овощную рассаду, цветы или кустарники, то вы заметите, что растения буквально за несоклько дней укрепились, стали мощнее, коренастее. Такие культуры легче переносят капризы погоды и другие негативные факторы и дают отменный урожай.

А еще березовый сок привлекает насекомых-опылителей, например, бабочек и пчел. Приманить их можно, если развести сок в воде 1:20 и распылить на цветущие растения.

