Обычную "Мимозу" больше не делаю: кручу закусочные шарики, которые тают во рту

Простая закуска, которая всегда вызывает вау-эффект.

Готовлю эту закуску и на праздники, и просто к ужину. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Что приготовить".

Ингредиенты

тунец консервированный — 185 г, яйца — 3 шт., сыр твёрдый — 50 г, майонез — 30 г, соль — по вкусу, перец — по вкусу

Приготовление

Сначала я отвариваю яйца вкрутую, остужаю и очищаю. Затем отделяю белки от желтков. Белки натираю на мелкой тёрке, желтки оставляю для обсыпки.

С тунца сливаю жидкость и разминаю его вилкой до однородной массы. Сыр натираю на мелкой тёрке.

В миске соединяю тунец, сыр и тёртые белки. Добавляю майонез и хорошо перемешиваю. Если масса получается суховатой — добавляю ещё немного майонеза. Солю и перчу по вкусу.

Формирую небольшие шарики размером с грецкий орех. Желтки натираю на мелкой тёрке и обваливаю в них каждый шарик.

Готовую закуску выкладываю на тарелку и при желании украшаю зеленью.

Примерное время приготовления: 20 минут

