Для шашлыка из свинины - прежде всего: готовлю быстрый маринад вот так - через 30 минут можно жарить мясо

С наступлением тепла люди все чаще задумываются о шашлыках. Большое значение для мяса имеет маринад. От его качества будет зависеть вкус и сочность блюда. Портал «Городовой» рассказал о рецепте быстрого маринада, который идеально подойдет для свинины.
Ингредиенты:
- мясо – 1 кг;
- лимон – ½ штуки;
- базилик – 1 пучок;
- лук репчатый – 800 г;
- соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
Лук необходимо почистить, нарезать полукольцами и выложить в глубокую миску. Добавить соль, хорошо помять лук, что сделает его сочным. Далее нужно измельчить базилик с помощью ножа, переложить к луку.
Лимон разрезать, выжать из него сок и перелить к луковой массе. Перемешать маринад, добавить перец. Для придания мясу красивого оттенка можно использовать томатную пасту или паприку. Далее остается нарезать свинину и переложить ее в маринад.
Маринад является быстрым, поэтому через 30 минут уже можно жарить шашлыки. Перед этим важно удалить с каждого кусочка мяса базилик и лук, иначе они быстро пригорят.
Ранее портал «Городовой» рассказал, какой маринад подойдет для любого шашлыка.