Городовой / Полезное / Для шашлыка из свинины - прежде всего: готовлю быстрый маринад вот так - через 30 минут можно жарить мясо
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Для шашлыка из свинины - прежде всего: готовлю быстрый маринад вот так - через 30 минут можно жарить мясо

Опубликовано: 30 марта 2026 15:35
 Проверено редакцией
Для шашлыка из свинины - прежде всего: готовлю быстрый маринад вот так - через 30 минут можно жарить мясо
Для шашлыка из свинины - прежде всего: готовлю быстрый маринад вот так - через 30 минут можно жарить мясо
Legion-Media
Как приготовить быстрый маринад для шашлыка

С наступлением тепла люди все чаще задумываются о шашлыках. Большое значение для мяса имеет маринад. От его качества будет зависеть вкус и сочность блюда. Портал «Городовой» рассказал о рецепте быстрого маринада, который идеально подойдет для свинины.

Ингредиенты:

  • мясо – 1 кг;
  • лимон – ½ штуки;
  • базилик – 1 пучок;
  • лук репчатый – 800 г;
  • соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Лук необходимо почистить, нарезать полукольцами и выложить в глубокую миску. Добавить соль, хорошо помять лук, что сделает его сочным. Далее нужно измельчить базилик с помощью ножа, переложить к луку.

Лимон разрезать, выжать из него сок и перелить к луковой массе. Перемешать маринад, добавить перец. Для придания мясу красивого оттенка можно использовать томатную пасту или паприку. Далее остается нарезать свинину и переложить ее в маринад.

Маринад является быстрым, поэтому через 30 минут уже можно жарить шашлыки. Перед этим важно удалить с каждого кусочка мяса базилик и лук, иначе они быстро пригорят.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой маринад подойдет для любого шашлыка.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью