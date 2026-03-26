За рецептом выстроится очередь: готовлю шашлык только с этим маринадом - мясо остается сочным и мягким
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

За рецептом выстроится очередь: готовлю шашлык только с этим маринадом - мясо остается сочным и мягким

Опубликовано: 26 марта 2026 15:35
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как приготовить маринад для шашлыка на основе кефира

Приближаются майские праздники, поэтому пора задуматься о рецептах шашлыков. Большое значение в этом деле имеют маринады, ведь именно от них зависит вкус мяса. Портал «Городовой» предложил воспользоваться рецептом маринада на основе кефира и карри. Он подойдет для любого вида мяса.

Ингредиенты:

  • кефир – 300 мл;
  • лук репчатый – 2 штуки;
  • карри – 2 чайные ложки;
  • соль – 2 чайные ложки;
  • сахар – 1 чайная ложка;
  • черный перец – по вкусу.

Приготовление:

Лук очистить, нарезать полукольцами. Добавить к нему соль, черный перец и карри. Далее нужно тщательно перемешать лук руками, что позволит ему дать сок. Чем больше будет жидкости, тем лучше.

Залить к луку кефир, добавить сахар. Далее необходимо взять мясо для шашлыка, нарезать его средними кусками, после чего переложить в маринад. Тщательно перемешать, поставить в холодильник минимум на несколько часов. Шашлык получится особенно мягким и сочным, если оставить мясо в маринаде на ночь.

Перед приготовлением шашлыка необходимо удалить с мяса частички лука, иначе он начнет быстро пригорать. Этот маринад идеально подходит как для курицы, так и для свинины, говядины, баранины.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью