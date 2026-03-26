За рецептом выстроится очередь: готовлю шашлык только с этим маринадом - мясо остается сочным и мягким

Приближаются майские праздники, поэтому пора задуматься о рецептах шашлыков. Большое значение в этом деле имеют маринады, ведь именно от них зависит вкус мяса. Портал «Городовой» предложил воспользоваться рецептом маринада на основе кефира и карри. Он подойдет для любого вида мяса.
Ингредиенты:
- кефир – 300 мл;
- лук репчатый – 2 штуки;
- карри – 2 чайные ложки;
- соль – 2 чайные ложки;
- сахар – 1 чайная ложка;
- черный перец – по вкусу.
Приготовление:
Лук очистить, нарезать полукольцами. Добавить к нему соль, черный перец и карри. Далее нужно тщательно перемешать лук руками, что позволит ему дать сок. Чем больше будет жидкости, тем лучше.
Залить к луку кефир, добавить сахар. Далее необходимо взять мясо для шашлыка, нарезать его средними кусками, после чего переложить в маринад. Тщательно перемешать, поставить в холодильник минимум на несколько часов. Шашлык получится особенно мягким и сочным, если оставить мясо в маринаде на ночь.
Перед приготовлением шашлыка необходимо удалить с мяса частички лука, иначе он начнет быстро пригорать. Этот маринад идеально подходит как для курицы, так и для свинины, говядины, баранины.
